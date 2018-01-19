منزل بورقيبة: ايقاف عنصر الخطير صادرة في حقه 8 مناشير تفتيش

بنزرت -الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: القى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة بولاية بنزرت القبض على عنصر مصنف بالخطير مطلوب لفائدة الوحدات الأمنية و السجنية والقضائية وصادرة في حقه 8 مناشير تفتيش من اجل السرقات و العنف الشديد. و المظنون فيه في العقد الثاني من العمر.