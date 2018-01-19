القيروان: القبض على شخص من أجل التحيل

تمكّن مركز الأمن الوطني بالقيروان المدينة يوم 18 جانفي 2018 من إلقاء القبض على شخص من أجل التحيّل بعد أن تسلم مبلغ مالي من شخصين مقابل وعدهما بالتوسّط لهما قصد انتدابهما كأساتذة إلا أنه لم يفعل ذلك وأخذ في مماطلتهما.

بتعميق اتحرّيات تبيّن أن المعني صادرة في شأنه 05 مناشير تفتيش لفائدة عدد من الوحدات الأمنيّة والقضائيّة بالجهة من أجل التحيّل والتدليس والإعتداء بالعنف.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.