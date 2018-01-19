الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 19 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مقتل الارهابي "مطرب ألمانيا" في سوريا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
نورالدين بالطيب
الاستثمار .... والإشكاليات العقّارية !
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم... "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه...
الأولى
مقتل الارهابي "مطرب ألمانيا" في سوريا
19 جانفي 2018 | 09:00

قتل مطرب راب ألماني انضم إلى تنظيم "داعش" في غارة جوية على سوريا، الأربعاء، حسبما أفاد موقع "سايت" الأميركي لمتابعة مواقع المتطرفين.

وكان دينيس كوسبيرت الشهير باسم "ديسو دوغ"، أحد أشهر الأجانب في التنظيم، وظهر في عدة تسجيلات دعائية، أحدها كان فيه على ما يبدو يحمل رأسا مقطوعة.

وتقول تقارير إن كوسبيرت تزوج مترجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" التي كُلفت التجسس عليه.

وقتل كوسبيرت المولود في ألمانيا من أصول غانية، في غارة جوية على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور شمال غربي سوريا، حسبما نقل موقع "سايت" عن مؤسسة الوفاء الإعلامية المؤيدة لـ"داعش".

ونشرت المؤسسة 8 صور على تطبيق تلغرام، قالت إنها لجثمانه مضرجا بالدماء.

وكان كوسبيرت من أبرز مسلحي "داعش"، وقال مسؤولون أميركيون إنه هدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والألمان، وشجع مسلمين غربيين على شن هجمات بإلهام من التنظيم.

وكانت مصادر عدة أعلنت مقتل كوسبيرت من بينها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، التي قالت إنه قتل في غارة جوية على سوريا في أكتوبر 2015، إلا أنها اعترفت بعدها أن كوسبيرت نجا على ما يبدو.

كما قالت مصادر إخبارية تابعة للمتطرفين في أبريل 2014 إن كوسبيرت قتل في سوريا، لكنها تراجعت بعدها.

وتشير وثائق قضائية أميركية إلى أن دانييلا غرين المترجمة الفيدرالية التي تحمل تصريحا أمنيا عاليا، تسللت إلى سوريا في يونيو 2014، لتتزوج كوسبيرت بعد أن انجذبت إليه.

واعتقلت غرين عند عودتها إلى الولايات المتحدة بعد أقل من شهرين على توجهها إلى سوريا، وأقرت أنها "قدمت تصريحات كاذبة حول إرهاب دولي"، وقضت بعدها عقوبة بالسجن لمدة عامين.

تقرؤون أيضا
الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018 السّاعة 18:07
قرّرت "الهايكا" اليوم تسليط خطية مالية قدرها 30 مليونا على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" مع إيقاف برنامج...
المزيد >>
11 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018 السّاعة 17:57
إتفق 11 حزبا على خوض غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة بلدية، تحت إسم "الإتحاد...
المزيد >>
الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018 السّاعة 17:52
هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية اضطراريا وسط أستراليا جراء عطل فني تسبب في اهتزاز شديد وإطفاء...
المزيد >>
البنك الافريقي للتنمية يتوقع نموا مشروطا للاقتصاد التونسي بنحو 2,8 % سنة 2018 و3,5 % سنة 2019
19 جانفي 2018 السّاعة 17:43
توقع البنك الافريقي للتنمية نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2018، بنسبة 2,8 بالمائة على ان يبلغ 3,5 بالمائة خلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
مقتل الارهابي "مطرب ألمانيا" في سوريا
19 جانفي 2018 | 09:00

قتل مطرب راب ألماني انضم إلى تنظيم "داعش" في غارة جوية على سوريا، الأربعاء، حسبما أفاد موقع "سايت" الأميركي لمتابعة مواقع المتطرفين.

وكان دينيس كوسبيرت الشهير باسم "ديسو دوغ"، أحد أشهر الأجانب في التنظيم، وظهر في عدة تسجيلات دعائية، أحدها كان فيه على ما يبدو يحمل رأسا مقطوعة.

وتقول تقارير إن كوسبيرت تزوج مترجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" التي كُلفت التجسس عليه.

وقتل كوسبيرت المولود في ألمانيا من أصول غانية، في غارة جوية على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور شمال غربي سوريا، حسبما نقل موقع "سايت" عن مؤسسة الوفاء الإعلامية المؤيدة لـ"داعش".

ونشرت المؤسسة 8 صور على تطبيق تلغرام، قالت إنها لجثمانه مضرجا بالدماء.

وكان كوسبيرت من أبرز مسلحي "داعش"، وقال مسؤولون أميركيون إنه هدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والألمان، وشجع مسلمين غربيين على شن هجمات بإلهام من التنظيم.

وكانت مصادر عدة أعلنت مقتل كوسبيرت من بينها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، التي قالت إنه قتل في غارة جوية على سوريا في أكتوبر 2015، إلا أنها اعترفت بعدها أن كوسبيرت نجا على ما يبدو.

كما قالت مصادر إخبارية تابعة للمتطرفين في أبريل 2014 إن كوسبيرت قتل في سوريا، لكنها تراجعت بعدها.

وتشير وثائق قضائية أميركية إلى أن دانييلا غرين المترجمة الفيدرالية التي تحمل تصريحا أمنيا عاليا، تسللت إلى سوريا في يونيو 2014، لتتزوج كوسبيرت بعد أن انجذبت إليه.

واعتقلت غرين عند عودتها إلى الولايات المتحدة بعد أقل من شهرين على توجهها إلى سوريا، وأقرت أنها "قدمت تصريحات كاذبة حول إرهاب دولي"، وقضت بعدها عقوبة بالسجن لمدة عامين.

تقرؤون أيضا
الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018 السّاعة 18:07
قرّرت "الهايكا" اليوم تسليط خطية مالية قدرها 30 مليونا على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" مع إيقاف برنامج...
المزيد >>
11 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018 السّاعة 17:57
إتفق 11 حزبا على خوض غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة بلدية، تحت إسم "الإتحاد...
المزيد >>
الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018 السّاعة 17:52
هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية اضطراريا وسط أستراليا جراء عطل فني تسبب في اهتزاز شديد وإطفاء...
المزيد >>
البنك الافريقي للتنمية يتوقع نموا مشروطا للاقتصاد التونسي بنحو 2,8 % سنة 2018 و3,5 % سنة 2019
19 جانفي 2018 السّاعة 17:43
توقع البنك الافريقي للتنمية نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2018، بنسبة 2,8 بالمائة على ان يبلغ 3,5 بالمائة خلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
الاستثمار .... والإشكاليات العقّارية !
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم... "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه...
﻿