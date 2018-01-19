مقتل الارهابي "مطرب ألمانيا" في سوريا

قتل مطرب راب ألماني انضم إلى تنظيم "داعش" في غارة جوية على سوريا، الأربعاء، حسبما أفاد موقع "سايت" الأميركي لمتابعة مواقع المتطرفين.

وكان دينيس كوسبيرت الشهير باسم "ديسو دوغ"، أحد أشهر الأجانب في التنظيم، وظهر في عدة تسجيلات دعائية، أحدها كان فيه على ما يبدو يحمل رأسا مقطوعة.

وتقول تقارير إن كوسبيرت تزوج مترجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" التي كُلفت التجسس عليه.

وقتل كوسبيرت المولود في ألمانيا من أصول غانية، في غارة جوية على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور شمال غربي سوريا، حسبما نقل موقع "سايت" عن مؤسسة الوفاء الإعلامية المؤيدة لـ"داعش".

ونشرت المؤسسة 8 صور على تطبيق تلغرام، قالت إنها لجثمانه مضرجا بالدماء.

وكان كوسبيرت من أبرز مسلحي "داعش"، وقال مسؤولون أميركيون إنه هدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والألمان، وشجع مسلمين غربيين على شن هجمات بإلهام من التنظيم.

وكانت مصادر عدة أعلنت مقتل كوسبيرت من بينها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، التي قالت إنه قتل في غارة جوية على سوريا في أكتوبر 2015، إلا أنها اعترفت بعدها أن كوسبيرت نجا على ما يبدو.

كما قالت مصادر إخبارية تابعة للمتطرفين في أبريل 2014 إن كوسبيرت قتل في سوريا، لكنها تراجعت بعدها.

وتشير وثائق قضائية أميركية إلى أن دانييلا غرين المترجمة الفيدرالية التي تحمل تصريحا أمنيا عاليا، تسللت إلى سوريا في يونيو 2014، لتتزوج كوسبيرت بعد أن انجذبت إليه.

واعتقلت غرين عند عودتها إلى الولايات المتحدة بعد أقل من شهرين على توجهها إلى سوريا، وأقرت أنها "قدمت تصريحات كاذبة حول إرهاب دولي"، وقضت بعدها عقوبة بالسجن لمدة عامين.