مقتل الارهابي "مطرب ألمانيا" في سوريا

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قتل مطرب راب ألماني انضم إلى تنظيم "داعش" في غارة جوية على سوريا، الأربعاء، حسبما أفاد موقع "سايت" الأميركي لمتابعة مواقع المتطرفين.
وكان دينيس كوسبيرت الشهير باسم "ديسو دوغ"، أحد أشهر الأجانب في التنظيم، وظهر في عدة تسجيلات دعائية، أحدها كان فيه على ما يبدو يحمل رأسا مقطوعة.
وتقول تقارير إن كوسبيرت تزوج مترجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" التي كُلفت التجسس عليه.
وقتل كوسبيرت المولود في ألمانيا من أصول غانية، في غارة جوية على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور شمال غربي سوريا، حسبما نقل موقع "سايت" عن مؤسسة الوفاء الإعلامية المؤيدة لـ"داعش".
ونشرت المؤسسة 8 صور على تطبيق تلغرام، قالت إنها لجثمانه مضرجا بالدماء.
وكان كوسبيرت من أبرز مسلحي "داعش"، وقال مسؤولون أميركيون إنه هدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والألمان، وشجع مسلمين غربيين على شن هجمات بإلهام من التنظيم.
وكانت مصادر عدة أعلنت مقتل كوسبيرت من بينها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، التي قالت إنه قتل في غارة جوية على سوريا في أكتوبر 2015، إلا أنها اعترفت بعدها أن كوسبيرت نجا على ما يبدو.
كما قالت مصادر إخبارية تابعة للمتطرفين في أبريل 2014 إن كوسبيرت قتل في سوريا، لكنها تراجعت بعدها.
وتشير وثائق قضائية أميركية إلى أن دانييلا غرين المترجمة الفيدرالية التي تحمل تصريحا أمنيا عاليا، تسللت إلى سوريا في يونيو 2014، لتتزوج كوسبيرت بعد أن انجذبت إليه.
واعتقلت غرين عند عودتها إلى الولايات المتحدة بعد أقل من شهرين على توجهها إلى سوريا، وأقرت أنها "قدمت تصريحات كاذبة حول إرهاب دولي"، وقضت بعدها عقوبة بالسجن لمدة عامين.
قتل مطرب راب ألماني انضم إلى تنظيم "داعش" في غارة جوية على سوريا، الأربعاء، حسبما أفاد موقع "سايت" الأميركي لمتابعة مواقع المتطرفين.
وكان دينيس كوسبيرت الشهير باسم "ديسو دوغ"، أحد أشهر الأجانب في التنظيم، وظهر في عدة تسجيلات دعائية، أحدها كان فيه على ما يبدو يحمل رأسا مقطوعة.
وتقول تقارير إن كوسبيرت تزوج مترجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" التي كُلفت التجسس عليه.
وقتل كوسبيرت المولود في ألمانيا من أصول غانية، في غارة جوية على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور شمال غربي سوريا، حسبما نقل موقع "سايت" عن مؤسسة الوفاء الإعلامية المؤيدة لـ"داعش".
ونشرت المؤسسة 8 صور على تطبيق تلغرام، قالت إنها لجثمانه مضرجا بالدماء.
وكان كوسبيرت من أبرز مسلحي "داعش"، وقال مسؤولون أميركيون إنه هدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والألمان، وشجع مسلمين غربيين على شن هجمات بإلهام من التنظيم.
وكانت مصادر عدة أعلنت مقتل كوسبيرت من بينها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، التي قالت إنه قتل في غارة جوية على سوريا في أكتوبر 2015، إلا أنها اعترفت بعدها أن كوسبيرت نجا على ما يبدو.
كما قالت مصادر إخبارية تابعة للمتطرفين في أبريل 2014 إن كوسبيرت قتل في سوريا، لكنها تراجعت بعدها.
وتشير وثائق قضائية أميركية إلى أن دانييلا غرين المترجمة الفيدرالية التي تحمل تصريحا أمنيا عاليا، تسللت إلى سوريا في يونيو 2014، لتتزوج كوسبيرت بعد أن انجذبت إليه.
واعتقلت غرين عند عودتها إلى الولايات المتحدة بعد أقل من شهرين على توجهها إلى سوريا، وأقرت أنها "قدمت تصريحات كاذبة حول إرهاب دولي"، وقضت بعدها عقوبة بالسجن لمدة عامين.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018