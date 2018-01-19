ثغرة في عقد نيمار تجعله يقترب من ريال مدريد

-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018
كشف أحد محاميي نيمار عن ثغرة في عقد موكله، قد تسمح لمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي أغلى لاعب في العالم، بالانتقال إلى ريال مدريد دون أن يدفع النادي الإسباني مبلغا ضخما.
وقال المحامي ماركوس موتا، أحد الممثلين الرسميين للاعب برشلونة الإسباني سابقا، إن عقد نيمار مع نادي العاصمة الفرنسية لا يوجد به شرط جزائي.
وتحدثت تقارير صحفية عن رغبة قوية لدى النادي الملكي، لضم اللاعب البرازيلي الصيف المقبل، بعد موسم واحد من انتقاله إلى باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.
وقال موتا لمحطة "راديو غلوبو": "في عقد نيمار بإمكاني التأكيد أنه لا يوجد شرط جزائي".
ويعتقد أن بطل إسبانيا وأوروبا يريد أن يكون نيمار (25 عاما) خليفة كريستيانو رونالدو، الذي يتم عامه الثالث والثلاثين في أفريل المقبل.
ولا يبدو أن قائد منتخب البرازيل يعيش أسعد أيامه في سان جرمان، فرغم تسجيله رباعية في الفوز الكاسح أمام ديجون بنتيجة 8-صفر، لاحقته صافرات الاستهجان من الجماهير.
وترك نيمار الملعب فور انتهاء المباراة، ورفض الاحتفال مع زملائه بالفوز بعد أن أثارت الجماهير استفزازه بهتافهم لتشجيع زميله إدينسون كافاني.
وذكر تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الجماهير هتفت لكافاني ليقوم بتنفيذ ركلة الجزاء التي منحت للفريق، ليحقق بذلك رقما قياسيا كصاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ سان جرمان، متخطيا زلاتان إبراهيموفيتش.
إلا أن نيمار لم يلتفت لكافاني وأخذ الكرة وسدد الركلة بنفسه ليحرز منها الهدف الثامن.
كشف أحد محاميي نيمار عن ثغرة في عقد موكله، قد تسمح لمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي أغلى لاعب في العالم، بالانتقال إلى ريال مدريد دون أن يدفع النادي الإسباني مبلغا ضخما.
وقال المحامي ماركوس موتا، أحد الممثلين الرسميين للاعب برشلونة الإسباني سابقا، إن عقد نيمار مع نادي العاصمة الفرنسية لا يوجد به شرط جزائي.
وتحدثت تقارير صحفية عن رغبة قوية لدى النادي الملكي، لضم اللاعب البرازيلي الصيف المقبل، بعد موسم واحد من انتقاله إلى باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.
وقال موتا لمحطة "راديو غلوبو": "في عقد نيمار بإمكاني التأكيد أنه لا يوجد شرط جزائي".
ويعتقد أن بطل إسبانيا وأوروبا يريد أن يكون نيمار (25 عاما) خليفة كريستيانو رونالدو، الذي يتم عامه الثالث والثلاثين في أفريل المقبل.
ولا يبدو أن قائد منتخب البرازيل يعيش أسعد أيامه في سان جرمان، فرغم تسجيله رباعية في الفوز الكاسح أمام ديجون بنتيجة 8-صفر، لاحقته صافرات الاستهجان من الجماهير.
وترك نيمار الملعب فور انتهاء المباراة، ورفض الاحتفال مع زملائه بالفوز بعد أن أثارت الجماهير استفزازه بهتافهم لتشجيع زميله إدينسون كافاني.
وذكر تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الجماهير هتفت لكافاني ليقوم بتنفيذ ركلة الجزاء التي منحت للفريق، ليحقق بذلك رقما قياسيا كصاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ سان جرمان، متخطيا زلاتان إبراهيموفيتش.
إلا أن نيمار لم يلتفت لكافاني وأخذ الكرة وسدد الركلة بنفسه ليحرز منها الهدف الثامن.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018