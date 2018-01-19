سعيد العايدي: الشاهد عرض علي حقيبة وزارة النقل لكني رفضتها‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

كشف وزير التشغيل ووزير الصحة السابق و مؤسس حزب "بني وطني" سعيد العايدي ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عرض عليه حقيبة وزير النقل.

وأضاف سعيد العايدي في حوار على قناة التاسعة "رفضت المشاركة في الحكومة ورفضت المنصب لان التمشي" مغلوط تماما ولغياب الإصلاحات الحقيقية.

من جهة اخرى انتقد العايدي نقلا عن "باب نات"مواقف بعض السياسيين من وثيقة قرطاج قائلا " بعض السياسيين دخلوا الحكومة ثم خرجوا منها في سلوكات سياسوية ضيقة.