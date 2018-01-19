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يوم الجمعة 19 جانفي 2018
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سعيد العايدي: الشاهد عرض علي حقيبة وزارة النقل لكني رفضتها‎
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السياسي
سعيد العايدي: الشاهد عرض علي حقيبة وزارة النقل لكني رفضتها‎
19 جانفي 2018 | 08:26

كشف وزير التشغيل ووزير الصحة السابق و مؤسس حزب "بني وطني" سعيد العايدي ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عرض عليه حقيبة وزير النقل.

وأضاف سعيد العايدي في حوار على قناة التاسعة "رفضت المشاركة في الحكومة ورفضت المنصب لان التمشي" مغلوط تماما ولغياب الإصلاحات الحقيقية.

من جهة اخرى انتقد العايدي نقلا عن "باب نات"مواقف بعض السياسيين من وثيقة قرطاج قائلا " بعض السياسيين دخلوا الحكومة ثم خرجوا منها في سلوكات سياسوية ضيقة.

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السياسي
سعيد العايدي: الشاهد عرض علي حقيبة وزارة النقل لكني رفضتها‎
19 جانفي 2018 | 08:26

كشف وزير التشغيل ووزير الصحة السابق و مؤسس حزب "بني وطني" سعيد العايدي ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عرض عليه حقيبة وزير النقل.

وأضاف سعيد العايدي في حوار على قناة التاسعة "رفضت المشاركة في الحكومة ورفضت المنصب لان التمشي" مغلوط تماما ولغياب الإصلاحات الحقيقية.

من جهة اخرى انتقد العايدي نقلا عن "باب نات"مواقف بعض السياسيين من وثيقة قرطاج قائلا " بعض السياسيين دخلوا الحكومة ثم خرجوا منها في سلوكات سياسوية ضيقة.

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19 جانفي 2018 السّاعة 17:57
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"بي بي سي " تعتذر لراشد الغنوشي
19 جانفي 2018 السّاعة 14:31
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حركة الشعب تطالب برفض تكليف أعضاء من الحكومة كمنسقين لنداء تونس في الانتخابات البلدية
19 جانفي 2018 السّاعة 11:55
وجهت حركة "الشعب"، اليوم الجمعة، مراسلة إلى كل...
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حزب الوطد: "متمسكون بمطلب إسقاط فصول من قانون المالية"
19 جانفي 2018 السّاعة 10:24
إعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ان...
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نورالدين بالطيب
الاستثمار .... والإشكاليات العقّارية !
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...
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الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم... "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه...
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