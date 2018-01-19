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يوم الجمعة 19 جانفي 2018
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السلطات السودانية تعتقل معارضين وصحفيين
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الأولى
السلطات السودانية تعتقل معارضين وصحفيين
19 جانفي 2018 | 08:07

اعتقلت السلطات السودانية قادة للمعارضة وصحفيين وسط تأجج التظاهرات ضد السلطات السودانية.

وأعلن حزب الأمة القومي المعارض في السودان، عن اعتقال قوات الأمن الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، الخميس.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من اعتقال قوات الأمن السودانية أم سلمة الصادق المهدي ورندة الصادق المهدي، شقيقتا رئيس حزب الأمة السوداني مريم الصادق.

واعتقلت قوات الأمن السوداني، الأمين العام للحزب الشيوعي المعارض مختار الخطيب، الأربعاء، بعد أن نظم الحزب مظاهرة في الخرطوم احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.

وحسب رويترز، اعتقلت السلطات السودانية صحفيين سودانيين يعملان في وكالات أنباء عالمية، حسب ما أعلن مجلس الإعلام الخارجي الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية

ويعمل أحد الصحفيين مع وكالة رويترز، فيما الآخر مع وكالة الصحافة الفرنسية، وكانا يغطيان احتجاجات في العاصمة الخرطوم.

واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد رفعها سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (9 دولارات) إلى 450 (25 دولارا)، فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.

وتصدت قوات الأمن السودانية للمظاهرات، التي نزلت إلى شوارع مدن سودانية عدة على مدار الأيام القليلة الماضية، بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، واعتقلت العشرات.

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الأولى
السلطات السودانية تعتقل معارضين وصحفيين
19 جانفي 2018 | 08:07

اعتقلت السلطات السودانية قادة للمعارضة وصحفيين وسط تأجج التظاهرات ضد السلطات السودانية.

وأعلن حزب الأمة القومي المعارض في السودان، عن اعتقال قوات الأمن الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، الخميس.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من اعتقال قوات الأمن السودانية أم سلمة الصادق المهدي ورندة الصادق المهدي، شقيقتا رئيس حزب الأمة السوداني مريم الصادق.

واعتقلت قوات الأمن السوداني، الأمين العام للحزب الشيوعي المعارض مختار الخطيب، الأربعاء، بعد أن نظم الحزب مظاهرة في الخرطوم احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.

وحسب رويترز، اعتقلت السلطات السودانية صحفيين سودانيين يعملان في وكالات أنباء عالمية، حسب ما أعلن مجلس الإعلام الخارجي الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية

ويعمل أحد الصحفيين مع وكالة رويترز، فيما الآخر مع وكالة الصحافة الفرنسية، وكانا يغطيان احتجاجات في العاصمة الخرطوم.

واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد رفعها سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (9 دولارات) إلى 450 (25 دولارا)، فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.

وتصدت قوات الأمن السودانية للمظاهرات، التي نزلت إلى شوارع مدن سودانية عدة على مدار الأيام القليلة الماضية، بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، واعتقلت العشرات.

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نورالدين بالطيب
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