السلطات السودانية تعتقل معارضين وصحفيين

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اعتقلت السلطات السودانية قادة للمعارضة وصحفيين وسط تأجج التظاهرات ضد السلطات السودانية.
وأعلن حزب الأمة القومي المعارض في السودان، عن اعتقال قوات الأمن الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، الخميس.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من اعتقال قوات الأمن السودانية أم سلمة الصادق المهدي ورندة الصادق المهدي، شقيقتا رئيس حزب الأمة السوداني مريم الصادق.
واعتقلت قوات الأمن السوداني، الأمين العام للحزب الشيوعي المعارض مختار الخطيب، الأربعاء، بعد أن نظم الحزب مظاهرة في الخرطوم احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.
وحسب رويترز، اعتقلت السلطات السودانية صحفيين سودانيين يعملان في وكالات أنباء عالمية، حسب ما أعلن مجلس الإعلام الخارجي الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية
ويعمل أحد الصحفيين مع وكالة رويترز، فيما الآخر مع وكالة الصحافة الفرنسية، وكانا يغطيان احتجاجات في العاصمة الخرطوم.
واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد رفعها سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (9 دولارات) إلى 450 (25 دولارا)، فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.
وتصدت قوات الأمن السودانية للمظاهرات، التي نزلت إلى شوارع مدن سودانية عدة على مدار الأيام القليلة الماضية، بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، واعتقلت العشرات.
اعتقلت السلطات السودانية قادة للمعارضة وصحفيين وسط تأجج التظاهرات ضد السلطات السودانية.
وأعلن حزب الأمة القومي المعارض في السودان، عن اعتقال قوات الأمن الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، الخميس.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من اعتقال قوات الأمن السودانية أم سلمة الصادق المهدي ورندة الصادق المهدي، شقيقتا رئيس حزب الأمة السوداني مريم الصادق.
واعتقلت قوات الأمن السوداني، الأمين العام للحزب الشيوعي المعارض مختار الخطيب، الأربعاء، بعد أن نظم الحزب مظاهرة في الخرطوم احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.
وحسب رويترز، اعتقلت السلطات السودانية صحفيين سودانيين يعملان في وكالات أنباء عالمية، حسب ما أعلن مجلس الإعلام الخارجي الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية
ويعمل أحد الصحفيين مع وكالة رويترز، فيما الآخر مع وكالة الصحافة الفرنسية، وكانا يغطيان احتجاجات في العاصمة الخرطوم.
واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد رفعها سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (9 دولارات) إلى 450 (25 دولارا)، فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.
وتصدت قوات الأمن السودانية للمظاهرات، التي نزلت إلى شوارع مدن سودانية عدة على مدار الأيام القليلة الماضية، بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، واعتقلت العشرات.
-
18:16اعتصام في كلية العلوم بصفاقس
19 جانفي 2018
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018