عشرات الاعتداءات الجنسية بالأمم المتحدة

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نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، تحقيقا عن تعرض عشرات الموظفات في الأمم المتحدة إلى التحرش أو الاعتداء الجنسي خلال عملهن، وإفلات المعتدين من العقاب بسبب "حصانتهم"، بينما علقت المنظمة الدولية بقولها: "هذا يحدث في كل مكان".
وكشف تحقيق الغارديان ارتكاب موظفين تابعين للأمم المتحدة اعتداءات وصلت في بعض الحالات للاغتصاب.
ونقلت الصحيفة، عن موظفات حاليات وسابقات في الأمم المتحدة، انتشار "ثقافة الصمت" بين أروقة مؤسسات الأمم المتحدة حول العالم، بسبب نظام الشكاوى "الظالم والفاسد الذي يقف كعقبة أمام الضحايا".
وذكرت الصحيفة أن موظفات بالأمم المتحدة يعملن في أكثر من 10 دول تحدثن إلى (الغارديان) مشترطات عدم ذكر أسمائهن، بسبب الخوف من تعرضهن للانتقام، أو بسبب القواعد التي تمنعهن من التحدث علنا.
وكشفت 15 موظفة، تواصلت معهن الصحيفة البريطانية، تعرضهن أو تسجيلهن حالات تحرش أو اعتداء خلال الأعوام الـ5 الماضية، تراوحت بين التحرش اللفظي والاغتصاب.
ونقل التقرير عن امرأة، كانت تحدثت عن اغتصابها من جانب موظف كبير في الأمم المتحدة أثناء عملها في مكان ناء، قولها إنها فقدت وظيفتها وتأشيرتها، وقضت عدة أشهر في مستشفى، جراء تعرضها للتوتر وصدمة نفسية.
وأضافت أن تحقيقا للأمم المتحدة لم يصل إلى الأدلة الكافية، رغم وجود مستندات طبية وشهادات شهود.
كما قدمت 7 نساء منهن شكاوى رسمية بشأن ذلك، الأمر الذي تخشاه ضحايا كثيرات، خوفا من خسارة وظائفهن، أو لاعتقادهن بعدم جدوى الإفصاح عن التحرش.
وقالت 3 سيدات ممن بلغن رسميا عما حدث لهن، إنهن أجبرن على ترك وظائفهن أو هددن بإنهاء عقودهن، بينما ظل "الجناة" في مناصبهم، بمن فيهم مسؤول كبير في الأمم المتحدة.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لا أحد يعتقد أن الأمم المتحدة تختلف عن أي منظمة أخرى، عامة أو خاصة، شهدت تحرشا جنسيا.. لسوء الحظ، هذا يحدث في كل مكان".
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يصر على التعامل مع هذه القضية التي تتعلق أيضا بالمساواة بين الجنسين وتوازن القوى".
وأوضح دوجاريك للصحفيين في نيويورك أن الأمم المتحدة تتطلع إلى توزيع استبيان على الموظفات، وإقامة خط هاتفي لمساعدة من يطلب المشورة.
وأكد أنه في حالة أدت تلك المزاعم إلى تحقيق جنائي، "فإن الأمر سيرجع إلى الدولة المستضيفة للتقاضي، وستتعاون الأمم المتحدة مع الدولة المستضيفة لضمان محاسبة هؤلاء الأشخاص".
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، تحقيقا عن تعرض عشرات الموظفات في الأمم المتحدة إلى التحرش أو الاعتداء الجنسي خلال عملهن، وإفلات المعتدين من العقاب بسبب "حصانتهم"، بينما علقت المنظمة الدولية بقولها: "هذا يحدث في كل مكان".
وكشف تحقيق الغارديان ارتكاب موظفين تابعين للأمم المتحدة اعتداءات وصلت في بعض الحالات للاغتصاب.
ونقلت الصحيفة، عن موظفات حاليات وسابقات في الأمم المتحدة، انتشار "ثقافة الصمت" بين أروقة مؤسسات الأمم المتحدة حول العالم، بسبب نظام الشكاوى "الظالم والفاسد الذي يقف كعقبة أمام الضحايا".
وذكرت الصحيفة أن موظفات بالأمم المتحدة يعملن في أكثر من 10 دول تحدثن إلى (الغارديان) مشترطات عدم ذكر أسمائهن، بسبب الخوف من تعرضهن للانتقام، أو بسبب القواعد التي تمنعهن من التحدث علنا.
وكشفت 15 موظفة، تواصلت معهن الصحيفة البريطانية، تعرضهن أو تسجيلهن حالات تحرش أو اعتداء خلال الأعوام الـ5 الماضية، تراوحت بين التحرش اللفظي والاغتصاب.
ونقل التقرير عن امرأة، كانت تحدثت عن اغتصابها من جانب موظف كبير في الأمم المتحدة أثناء عملها في مكان ناء، قولها إنها فقدت وظيفتها وتأشيرتها، وقضت عدة أشهر في مستشفى، جراء تعرضها للتوتر وصدمة نفسية.
وأضافت أن تحقيقا للأمم المتحدة لم يصل إلى الأدلة الكافية، رغم وجود مستندات طبية وشهادات شهود.
كما قدمت 7 نساء منهن شكاوى رسمية بشأن ذلك، الأمر الذي تخشاه ضحايا كثيرات، خوفا من خسارة وظائفهن، أو لاعتقادهن بعدم جدوى الإفصاح عن التحرش.
وقالت 3 سيدات ممن بلغن رسميا عما حدث لهن، إنهن أجبرن على ترك وظائفهن أو هددن بإنهاء عقودهن، بينما ظل "الجناة" في مناصبهم، بمن فيهم مسؤول كبير في الأمم المتحدة.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لا أحد يعتقد أن الأمم المتحدة تختلف عن أي منظمة أخرى، عامة أو خاصة، شهدت تحرشا جنسيا.. لسوء الحظ، هذا يحدث في كل مكان".
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يصر على التعامل مع هذه القضية التي تتعلق أيضا بالمساواة بين الجنسين وتوازن القوى".
وأوضح دوجاريك للصحفيين في نيويورك أن الأمم المتحدة تتطلع إلى توزيع استبيان على الموظفات، وإقامة خط هاتفي لمساعدة من يطلب المشورة.
وأكد أنه في حالة أدت تلك المزاعم إلى تحقيق جنائي، "فإن الأمر سيرجع إلى الدولة المستضيفة للتقاضي، وستتعاون الأمم المتحدة مع الدولة المستضيفة لضمان محاسبة هؤلاء الأشخاص".
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
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17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
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17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
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17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
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17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
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16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018