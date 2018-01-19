78 سفيرا سابقا يحذرون ترامب بعد "التصريحات الأفريقية"

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كتب عشرات السفراء الأميركيين السابقين إلى دول إفريقية للرئيس دونالد ترامب رسالة يعربون فيها عن "عميق قلقهم" من تصريحاته بشأن القارة، وحذروا من أن التعامل الذي يتسم بالاحترام ضروري لحماية المصالح الأميركية.
وحسب أسوتشيدبرس، قع الرسالة 78 مبعوثا سابقا منهم مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا ليندا توماس غرينفيلد.
وطلبت الرسالة التي حملت تاريخ الثلاثاء من الرئيس "إعادة تقييم" وجهات نظره بشأن القارة المكونة من 54 دولة، التي وصفوها بأنها غنية "بموارد طبيعية لا مثيل لها تقريبا" وبالعلاقات التاريخية العميقة.
كان ترامب قد أشار إلى الدول الأفريقية بأنها "حفر قاذورات" الأسبوع الماضي أثناء رفضه مشروع قانون للهجرة من الحزبين، وفقا لما ذكره أشخاص كانوا في الاجتماع.
ونفي الرئيس استخدام هذه اللغة لكن آخرين كانوا حاضرين الاجتماع أصروا على أنه فعل ذلك.
ودعا خطاب المبعوثين ترامب إلى أن يقوم بتفاعل إيجابي مع الدول الأفريقية.
وقال الخطاب "الولايات المتحدة أكثر أمنا وصحة ورخاء وأكثر استعدادا لحل المشاكل التي تواجه الإنسانية عندما نعمل مع الشركاء الافريقيين ونستمع إليهم ونتعلم منهم".
وعبر الاتحاد الإفريقي وعدة دول إفريقية عن صدمتهم وإدانتهم لما تلفظ ترامب به. ومن المرجح أن تناقش القضية في قمة الاتحاد الأفريقي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال المبعوثون السابقون الذي وقعوا الخطاب يوم الخميس إنهم لم يعلموا بأي رد فعل من البيت الأبيض.
كان القلق في أفريقيا، ثاني أكبر قارة في العالم من حيث عدد السكان، قد زاد حتى قبل ملاحظة ترامب حيث اقترحت إدارته خفض كبير للمعونة الأجنبية وحولت تركيزها في أفريقيا تجاه مكافحة التطرف.
وسارعت وزارة الخارجية إلى طمأنة الدول الأفريقية في أعقاب تعليق ترامب، حيث كتب مكتب الشؤون الأفريقية في الوزارة تغريدة يقول فيها "الولايات المتحدة سوف تستمر في التعامل معهم بقوة وحماس".
كتب عشرات السفراء الأميركيين السابقين إلى دول إفريقية للرئيس دونالد ترامب رسالة يعربون فيها عن "عميق قلقهم" من تصريحاته بشأن القارة، وحذروا من أن التعامل الذي يتسم بالاحترام ضروري لحماية المصالح الأميركية.
وحسب أسوتشيدبرس، قع الرسالة 78 مبعوثا سابقا منهم مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا ليندا توماس غرينفيلد.
وطلبت الرسالة التي حملت تاريخ الثلاثاء من الرئيس "إعادة تقييم" وجهات نظره بشأن القارة المكونة من 54 دولة، التي وصفوها بأنها غنية "بموارد طبيعية لا مثيل لها تقريبا" وبالعلاقات التاريخية العميقة.
كان ترامب قد أشار إلى الدول الأفريقية بأنها "حفر قاذورات" الأسبوع الماضي أثناء رفضه مشروع قانون للهجرة من الحزبين، وفقا لما ذكره أشخاص كانوا في الاجتماع.
ونفي الرئيس استخدام هذه اللغة لكن آخرين كانوا حاضرين الاجتماع أصروا على أنه فعل ذلك.
ودعا خطاب المبعوثين ترامب إلى أن يقوم بتفاعل إيجابي مع الدول الأفريقية.
وقال الخطاب "الولايات المتحدة أكثر أمنا وصحة ورخاء وأكثر استعدادا لحل المشاكل التي تواجه الإنسانية عندما نعمل مع الشركاء الافريقيين ونستمع إليهم ونتعلم منهم".
وعبر الاتحاد الإفريقي وعدة دول إفريقية عن صدمتهم وإدانتهم لما تلفظ ترامب به. ومن المرجح أن تناقش القضية في قمة الاتحاد الأفريقي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال المبعوثون السابقون الذي وقعوا الخطاب يوم الخميس إنهم لم يعلموا بأي رد فعل من البيت الأبيض.
كان القلق في أفريقيا، ثاني أكبر قارة في العالم من حيث عدد السكان، قد زاد حتى قبل ملاحظة ترامب حيث اقترحت إدارته خفض كبير للمعونة الأجنبية وحولت تركيزها في أفريقيا تجاه مكافحة التطرف.
وسارعت وزارة الخارجية إلى طمأنة الدول الأفريقية في أعقاب تعليق ترامب، حيث كتب مكتب الشؤون الأفريقية في الوزارة تغريدة يقول فيها "الولايات المتحدة سوف تستمر في التعامل معهم بقوة وحماس".
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018