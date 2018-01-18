بالفيديو.. أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية

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أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أما تسحل ابنها بحبل وراء دراجتها النارية في جنوب غرب الصين، لأنه "غير مطيع".
وقال المصدر ذاته إن الأم اختارت أن تعاقب ابنها بتلك الطريقة، إذ كانت تشتكي من "شقاوته".
ويظهر الفيديو الطفل الصغير، الذي كان يبكي بصوت عال، ملقى على الأرض، فيما كانت يداه مربوطتين مع الجزء الخلفي للدراجة النارية.
وذكرت الأم في الفيديو "الصبي شقي جدا وأنا ألقنه درسا حتى يحسن التصرف في المستقبل".
وحاول أحد المتفرجين، الذي حضر الحادث المروع، منعها من الإساءة إلى ابنها، إلا أنه لم يفلح في إيقافها، حيث قالت إنها تقوم بهذا الأمر ذلك منذ أيام.
وتم رصد الأم وابنها، الذي لم يتم الكشف عن عمره، في شارع تشاوتونغ بمقاطعة يوننان الصينية.
أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أما تسحل ابنها بحبل وراء دراجتها النارية في جنوب غرب الصين، لأنه "غير مطيع".
وقال المصدر ذاته إن الأم اختارت أن تعاقب ابنها بتلك الطريقة، إذ كانت تشتكي من "شقاوته".
ويظهر الفيديو الطفل الصغير، الذي كان يبكي بصوت عال، ملقى على الأرض، فيما كانت يداه مربوطتين مع الجزء الخلفي للدراجة النارية.
وذكرت الأم في الفيديو "الصبي شقي جدا وأنا ألقنه درسا حتى يحسن التصرف في المستقبل".
وحاول أحد المتفرجين، الذي حضر الحادث المروع، منعها من الإساءة إلى ابنها، إلا أنه لم يفلح في إيقافها، حيث قالت إنها تقوم بهذا الأمر ذلك منذ أيام.
وتم رصد الأم وابنها، الذي لم يتم الكشف عن عمره، في شارع تشاوتونغ بمقاطعة يوننان الصينية.
-
00:29بالفيديو.. أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية
19 جانفي 2018
-
00:04بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام نظيره الغابوني
19 جانفي 2018
-
23:25صندوق النقد الدولي: "لم نفرض سياسة تقشّف على تونس"
18 جانفي 2018
-
22:54راس الجبل: حرق محل خياطة وسيارة خاصة
18 جانفي 2018
-
22:31الجيش الليبي يطلق "غضب الصحراء" جنوبي البلاد
18 جانفي 2018
-
-
21:58الرئيس الجديد لمنظّمة الاعراف ينتقد السياسة الجبائية للدولة
18 جانفي 2018
-
21:40العواصف العنيفة تتسبب في مقتل 7 اشخاص في هولندا وألمانيا وبلجيكا
18 جانفي 2018
-
21:19تونس تعرض 50 فكرة مشروع بولايات الجنوب خلال حملة ترويجية بفرنسا
18 جانفي 2018
-
21:04النفيضة: إندلاع حريق هائل في منطقة الريقوتة والأهالي يطلقون صيحة فزع
18 جانفي 2018
-
20:59السيسي يطيح برئيس جهاز المخابرات
18 جانفي 2018
-
20:45ممثلة إغراء شهيرة تهاجم الحملة المناهضة للتحرش الجنسي
18 جانفي 2018
-
20:33الامن الغذائي في تونس يتطلب اهتماما خاصا
18 جانفي 2018
-
-
20:07مختار بلخيثر يعود الى النادي الافريقي ويقدم تنازلات مادية هامة
18 جانفي 2018
-
19:54ديون الصندوق الوطني للتأمين عن المرض تناهز 3 مليارات دينار
18 جانفي 2018
-
19:41مورينيو يعطي الضوء الأخضر لضم رونالدو
18 جانفي 2018
-
19:30ليبيا تعلن استئناف حركة السفر والملاحة بمطار معيتيقة الدولي
18 جانفي 2018
-
19:16حول تمتع قاتل شهداء دقاش بعفو رئاسي وترقية: وزارة العدل توضح
18 جانفي 2018
-
19:07كرة قدم: الرابطة تصدر قراراتها في مباراة ترجي جرجيس واتحاد بنقردان
18 جانفي 2018