أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية

-
18:16اعتصام في كلية العلوم بصفاقس
19 جانفي 2018
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أما تسحل ابنها بحبل وراء دراجتها النارية في جنوب غرب الصين، لأنه "غير مطيع".
وقال المصدر ذاته إن الأم اختارت أن تعاقب ابنها بتلك الطريقة، إذ كانت تشتكي من "شقاوته".
ويظهر الفيديو الطفل الصغير، الذي كان يبكي بصوت عال، ملقى على الأرض، فيما كانت يداه مربوطتين مع الجزء الخلفي للدراجة النارية.
وذكرت الأم في الفيديو "الصبي شقي جدا وأنا ألقنه درسا حتى يحسن التصرف في المستقبل".
وحاول أحد المتفرجين، الذي حضر الحادث المروع، منعها من الإساءة إلى ابنها، إلا أنه لم يفلح في إيقافها، حيث قالت إنها تقوم بهذا الأمر ذلك منذ أيام.
وتم رصد الأم وابنها، الذي لم يتم الكشف عن عمره، في شارع تشاوتونغ بمقاطعة يوننان الصينية.
أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أما تسحل ابنها بحبل وراء دراجتها النارية في جنوب غرب الصين، لأنه "غير مطيع".
وقال المصدر ذاته إن الأم اختارت أن تعاقب ابنها بتلك الطريقة، إذ كانت تشتكي من "شقاوته".
ويظهر الفيديو الطفل الصغير، الذي كان يبكي بصوت عال، ملقى على الأرض، فيما كانت يداه مربوطتين مع الجزء الخلفي للدراجة النارية.
وذكرت الأم في الفيديو "الصبي شقي جدا وأنا ألقنه درسا حتى يحسن التصرف في المستقبل".
وحاول أحد المتفرجين، الذي حضر الحادث المروع، منعها من الإساءة إلى ابنها، إلا أنه لم يفلح في إيقافها، حيث قالت إنها تقوم بهذا الأمر ذلك منذ أيام.
وتم رصد الأم وابنها، الذي لم يتم الكشف عن عمره، في شارع تشاوتونغ بمقاطعة يوننان الصينية.
-
18:16اعتصام في كلية العلوم بصفاقس
19 جانفي 2018
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018