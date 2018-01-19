أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية

أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أما تسحل ابنها بحبل وراء دراجتها النارية في جنوب غرب الصين، لأنه "غير مطيع".

وقال المصدر ذاته إن الأم اختارت أن تعاقب ابنها بتلك الطريقة، إذ كانت تشتكي من "شقاوته".

ويظهر الفيديو الطفل الصغير، الذي كان يبكي بصوت عال، ملقى على الأرض، فيما كانت يداه مربوطتين مع الجزء الخلفي للدراجة النارية.

وذكرت الأم في الفيديو "الصبي شقي جدا وأنا ألقنه درسا حتى يحسن التصرف في المستقبل".

وحاول أحد المتفرجين، الذي حضر الحادث المروع، منعها من الإساءة إلى ابنها، إلا أنه لم يفلح في إيقافها، حيث قالت إنها تقوم بهذا الأمر ذلك منذ أيام.

وتم رصد الأم وابنها، الذي لم يتم الكشف عن عمره، في شارع تشاوتونغ بمقاطعة يوننان الصينية.