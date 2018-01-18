بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام نظيره الغابوني

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انهزم المنتخب الجزائري امام نظيره الغابوني بنتيجة 25 مقابل 26 في المقابلة التي اقيمت بينهما مساء الخميس في ليبروفيل لحساب الجولة الثانية لبطولة افريقيا للامم للاكابر (المجموعة الاولى) التي تستضيفها الغابون الى غاية 27 جانفي الجاري.

وكان المنتخب التونسي بدأ مشاركته اليوم بفوز مستحق على منتخب الكامرون بنتيجة 26/32 (الشوط الاول 14/15.

النتائج :

الخميس 18 جانفي:

تونس - الكاميرون 32 - 26

الغابون - الجزائر 26 - 25

الفريق المعفى: الكونغو

مباريات دارت يوم الاربعاء 17 جانفي:

الجزائر - الكاميرون 31-23

الغابون - الكونغو 27-22

الفريق المعفى: تونس.

برنامج المباريات المتبقية:

الجمعة 19 جانفي (اليوم الثالث

الجزائر - الكونغو (سا 00ر15

تونس - الغابون (سا 00ر19)

الفريق المعفى: الكاميرون.

السبت 20 جانفي :

الأحد 21 جانفي (اليوم الرابع(

الكاميرون - الكونغو (سا 00ر15)

تونس - الجزائر (سا 00ر17)

الفريق المعفى: الغابون

الاثنين 22 جانفي (اليوم الخامس والأخير):

تونس - الكونغو (سا 00ر13)

الغابون - الكاميرون (سا 00ر19)

الفريق المعفى: الجزائر.