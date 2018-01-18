بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام نظيره الغابوني

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انهزم المنتخب الجزائري امام نظيره الغابوني بنتيجة 25 مقابل 26 في المقابلة التي اقيمت بينهما مساء الخميس في ليبروفيل لحساب الجولة الثانية لبطولة افريقيا للامم للاكابر (المجموعة الاولى) التي تستضيفها الغابون الى غاية 27 جانفي الجاري.
وكان المنتخب التونسي بدأ مشاركته اليوم بفوز مستحق على منتخب الكامرون بنتيجة 26/32 (الشوط الاول 14/15.
النتائج :
الخميس 18 جانفي:
تونس - الكاميرون 32 - 26
الغابون - الجزائر 26 - 25
الفريق المعفى: الكونغو
مباريات دارت يوم الاربعاء 17 جانفي:
الجزائر - الكاميرون 31-23
الغابون - الكونغو 27-22
الفريق المعفى: تونس.
برنامج المباريات المتبقية:
الجمعة 19 جانفي (اليوم الثالث
الجزائر - الكونغو (سا 00ر15
تونس - الغابون (سا 00ر19)
الفريق المعفى: الكاميرون.
السبت 20 جانفي :
الأحد 21 جانفي (اليوم الرابع(
الكاميرون - الكونغو (سا 00ر15)
تونس - الجزائر (سا 00ر17)
الفريق المعفى: الغابون
الاثنين 22 جانفي (اليوم الخامس والأخير):
تونس - الكونغو (سا 00ر13)
الغابون - الكاميرون (سا 00ر19)
الفريق المعفى: الجزائر.
انهزم المنتخب الجزائري امام نظيره الغابوني بنتيجة 25 مقابل 26 في المقابلة التي اقيمت بينهما مساء الخميس في ليبروفيل لحساب الجولة الثانية لبطولة افريقيا للامم للاكابر (المجموعة الاولى) التي تستضيفها الغابون الى غاية 27 جانفي الجاري.
وكان المنتخب التونسي بدأ مشاركته اليوم بفوز مستحق على منتخب الكامرون بنتيجة 26/32 (الشوط الاول 14/15.
النتائج :
الخميس 18 جانفي:
تونس - الكاميرون 32 - 26
الغابون - الجزائر 26 - 25
الفريق المعفى: الكونغو
مباريات دارت يوم الاربعاء 17 جانفي:
الجزائر - الكاميرون 31-23
الغابون - الكونغو 27-22
الفريق المعفى: تونس.
برنامج المباريات المتبقية:
الجمعة 19 جانفي (اليوم الثالث
الجزائر - الكونغو (سا 00ر15
تونس - الغابون (سا 00ر19)
الفريق المعفى: الكاميرون.
السبت 20 جانفي :
الأحد 21 جانفي (اليوم الرابع(
الكاميرون - الكونغو (سا 00ر15)
تونس - الجزائر (سا 00ر17)
الفريق المعفى: الغابون
الاثنين 22 جانفي (اليوم الخامس والأخير):
تونس - الكونغو (سا 00ر13)
الغابون - الكاميرون (سا 00ر19)
الفريق المعفى: الجزائر.
-
00:29بالفيديو.. أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية
19 جانفي 2018
-
00:04بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام نظيره الغابوني
19 جانفي 2018
-
23:25صندوق النقد الدولي: "لم نفرض سياسة تقشّف على تونس"
18 جانفي 2018
-
22:54راس الجبل: حرق محل خياطة وسيارة خاصة
18 جانفي 2018
-
22:31الجيش الليبي يطلق "غضب الصحراء" جنوبي البلاد
18 جانفي 2018
-
-
21:58الرئيس الجديد لمنظّمة الاعراف ينتقد السياسة الجبائية للدولة
18 جانفي 2018
-
21:40العواصف العنيفة تتسبب في مقتل 7 اشخاص في هولندا وألمانيا وبلجيكا
18 جانفي 2018
-
21:19تونس تعرض 50 فكرة مشروع بولايات الجنوب خلال حملة ترويجية بفرنسا
18 جانفي 2018
-
21:04النفيضة: إندلاع حريق هائل في منطقة الريقوتة والأهالي يطلقون صيحة فزع
18 جانفي 2018
-
20:59السيسي يطيح برئيس جهاز المخابرات
18 جانفي 2018
-
20:45ممثلة إغراء شهيرة تهاجم الحملة المناهضة للتحرش الجنسي
18 جانفي 2018
-
20:33الامن الغذائي في تونس يتطلب اهتماما خاصا
18 جانفي 2018
-
-
20:07مختار بلخيثر يعود الى النادي الافريقي ويقدم تنازلات مادية هامة
18 جانفي 2018
-
19:54ديون الصندوق الوطني للتأمين عن المرض تناهز 3 مليارات دينار
18 جانفي 2018
-
19:41مورينيو يعطي الضوء الأخضر لضم رونالدو
18 جانفي 2018
-
19:30ليبيا تعلن استئناف حركة السفر والملاحة بمطار معيتيقة الدولي
18 جانفي 2018
-
19:16حول تمتع قاتل شهداء دقاش بعفو رئاسي وترقية: وزارة العدل توضح
18 جانفي 2018
-
19:07كرة قدم: الرابطة تصدر قراراتها في مباراة ترجي جرجيس واتحاد بنقردان
18 جانفي 2018