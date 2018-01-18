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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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رئيس البرلمان يتسلم التقارير السنوية لهيئات المحكمة الإستشارية والقضائية ومؤسسة الموفق الإداري
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الأولى
رئيس البرلمان يتسلم التقارير السنوية لهيئات المحكمة الإستشارية والقضائية ومؤسسة الموفق الإداري
18 جانفي 2018 | 17:30

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بعد ظهر اليوم الخميس بقصر باردو، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريصيعة، الذي سلمه التقرير السنوي العام لنشاط هيئات المحكمة الإستشارية والقضائيّة، حسب بلاغ للبرلمان.

واستعرض اللقاء، وفق بلاغ للبرلمان، "استعدادات المحكمة الإدارية للإنتخابات البلدية المقبلة وتقدم عملية تركيز الفروع الجهوية للمحكمة التي ستسهر على النظر في النزاعات الإنتخابية، بما من شأنه أن يخفف الضغط الحاصل على المحكمة الإدارية بتونس وسيمكن أيضا من التقليص في آجال التقاضي".

كما استقبل رئيس البرلمان، الموفق الإداري، عبد الستار بن موسى، الذي سلمه التقرير السنوي عدد 23 لنشاط مؤسسة الموفـق الإداري لسنة 2016.

وتضمّن التقرير أبرز توصيات المؤسسة ومقترحاتها في مجال الإصلاح وتطوير الأداء الإداري، على المستويين الجهوي والوطني، فضلا عن عدة توصيات متعلقة بتنقيح عدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة والهادفة إلى مزيد تعزيز النجاعة في خدمات المنظومة الإدارية.

   

وات
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الأولى
رئيس البرلمان يتسلم التقارير السنوية لهيئات المحكمة الإستشارية والقضائية ومؤسسة الموفق الإداري
18 جانفي 2018 | 17:30

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بعد ظهر اليوم الخميس بقصر باردو، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريصيعة، الذي سلمه التقرير السنوي العام لنشاط هيئات المحكمة الإستشارية والقضائيّة، حسب بلاغ للبرلمان.

واستعرض اللقاء، وفق بلاغ للبرلمان، "استعدادات المحكمة الإدارية للإنتخابات البلدية المقبلة وتقدم عملية تركيز الفروع الجهوية للمحكمة التي ستسهر على النظر في النزاعات الإنتخابية، بما من شأنه أن يخفف الضغط الحاصل على المحكمة الإدارية بتونس وسيمكن أيضا من التقليص في آجال التقاضي".

كما استقبل رئيس البرلمان، الموفق الإداري، عبد الستار بن موسى، الذي سلمه التقرير السنوي عدد 23 لنشاط مؤسسة الموفـق الإداري لسنة 2016.

وتضمّن التقرير أبرز توصيات المؤسسة ومقترحاتها في مجال الإصلاح وتطوير الأداء الإداري، على المستويين الجهوي والوطني، فضلا عن عدة توصيات متعلقة بتنقيح عدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة والهادفة إلى مزيد تعزيز النجاعة في خدمات المنظومة الإدارية.

   

وات
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
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