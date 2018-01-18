دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون

حثّ مسؤولون يمثلون وزارة التجارة والبرنامج السويسري لدعم الواردات في تونس وغرفه الصناعة والتجارة لتونس، اليوم الخميس، المؤسسات التونسية على المشاركة بكثافة في المسابقة الدولية لزيت الزيتون بمدينة زوريخ قبل 31 جانفي 2018 في وقت تحجم فيه مؤسسات تونسية عديدة عن دخول المسابقات الدولية ولا تمثل فيه حصة تونس من السوق السويسرية لزيت الزيتون التي تستوعب، سنويا، ما قدره 1400 طن، سوى 321 طنا رغم توفر حوافز حكومية وبرامج تعاون لدفع التصدير بين البلدين.

وأقرّت إخلاص هدّار، المسؤولة بوزارة التجارة ، في تدخل لها خلال يوم اعلامي حول مسابقة "زيت الزيتون الدولية بمدينة زوريخ " نظمته غرفة الصناعة والتجارة لتونس تحت عنوان " تسويق زيت الزيتون التونسي في سويسرا ومشاركة تونس في مسابقة زوريخ لزيت الزيتون"، بأنّ إقبال المؤسسات التونسية يبقي ضعيفا رغم أهميّة هذه المسابقات في دفع تصدير زيت الزيتون التونسي مشيرة الى أنّ الحكومة ترعى هذه المشاركات من خلال تكفل الديوان الوطني للزيت بإرسال العيّنات بصفة مجانيّة إلى مراكز المسابقات.وقال مدير البرنامج السويسري لدعم الواردات في تونس، محمد جنيدي عبد الرزاق، "أنّ المشاركة في المسابقات الدولية ونيل الجوائز في اطارا مسابقات عالمية يشرف عليها خبراء لهم صيت دولي، تكتسي اهمية اكبر من المشاركة في المعارض واطلاق الحملات الدعائية مضيفا أنّ حصول شركة ما على جائزة دولية يشكل بالنسبة للمستهلكين والمؤسسات الدولية إقرارا بجودة المنتوج من زيت الزيتون" .

واعتبر جنيدي ان عامل الجودة يأتي في فرنسا، في المرتبة الثانية لدى المستهلكين مشيرا الى انه لا يتم في تونس إيلاء المكانة التي تستحق للمسابقات والتظاهرات الدولية الهامة مع التركيز اكثر على المنشأ (جهة الانتاج) وتوفر علامة انتاج بيولوجي وصنف الزيتون. ونما الطلب على زيت الزيتون في السوق السويسرية بنحو 6 بالمائة، سنويا، خلال السنوات الاخيرة، في وقت تصدر فيه تونس ما بين 200 و300 الف طن من الزيت في السنة وهي لا تملك سوى حصة بنحو 1,7 بالمائة من السوق السويسرية لزيت الزيتون التي تستوعب 1400 طنا يتأتى 90 بالمائة منها من ايطاليا واسبانيا واليونان .

ويطمح البرنامج السويسري لدعم الواردات في تونس إلى تيسير ورادات السوق السويسرية والاوروبية والدولية المتأتية من 11 بلدا تعيش مرحلة انتقال (منها تونس) من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 4 ملايين دينار لتنفيذه في تونس خلال الفترة 2017-2020. ويشمل هذا البرنامج، وفق جنيدي، ثلاث قطاعات اقتصادية تونسية وهي: الصيد البحري والاغذية المحولة والمكونات الطبيعية. وبين خبير التسويق لدى البرنامج السويسري لدعم الواردات في تونس، وجدي بن عثمان ."ان مسابقة زوريخ لزيت الزيتون اقيمت 16 مرة منذ إطلاقها سنة 2013 وهي من اهم التظاهرات ذائعة الصيت في مجال زيت الزيتون في اوروبا بيد ان تونس لم تشارك فيها قط.

ودعا بن عثمان المؤسسات التونسية الى المشاركة بكثافة في المسابقة، قبل حلول 31 جانفي 2018، حتى يتم تقييم العينات من طرف لجنة بين شهري فيفري ومارس المقبلين على ان تعلن النتائج يوم 26 افريل 2018

وسيتم عرض العينات على المستهلكين ضمن حملة تذوق في الفترة من 13 الى 16 سبتمبر 2018 ليقع الاعلان انطلاق من اكتوبر 2018 عن النتائج النهائية. وتستقطب هذه المسابقة الدولية التي تنظمها جامعة العلوم التطبيقية بزوريخ، زهاء 150 الف مشارك.

واكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس، منير المؤخر، ان المشاركة في المسابقة تمثل فرصة للمؤسسات التونسية للتموقع جيدا في السوق العالمية ومزيد التعريف بزيت الزيتون التونسي المعلب وتعزيز اشعاع علاماته التجارية في سويسرا".

وكشف المؤخر "ان تونس تطمح الى تصدير 200 الف طن من زيت الزيتون خلال سنة 2018 منها ما يفوق 25 الف طن معلب. وتوجه منتوجات تونس من زيت الزيت الزيتون الى 45 سوقا عبر العالم وخاصة السوق الاوروبية (56 الف طن) والولايات المتحدة الامريكية (35 الف طن من بينها 7 الاف طن معلب).

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