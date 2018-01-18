صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب صفاقس - الشروق اون لاين –راشد شعور:

أقدم منذ حين زوج بصفاقس على قتل زوجته بـ4 طعنات غائرة ليسلم نفسه بعد ذلك طوعا للجهات الأمنية .

الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس القاضي مراد التركي قال لـ " الشروق اون لاين " ان القاتل في الـ35 من عمره والقتيلة في الـ33 ، ولهما طفلان ، مضيفا ان التحقيقات الأولية تشير إلى خلافات عميقة بين الزوجين ..

بقية التفاصيل تطالعونها في عدد الغد الجمعة من الشروق الورقية