صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن

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مكتب صفاقس - الشروق اون لاين –راشد شعور:
أقدم منذ حين زوج بصفاقس على قتل زوجته بـ4 طعنات غائرة ليسلم نفسه بعد ذلك طوعا للجهات الأمنية .
الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس القاضي مراد التركي قال لـ " الشروق اون لاين " ان القاتل في الـ35 من عمره والقتيلة في الـ33 ، ولهما طفلان ، مضيفا ان التحقيقات الأولية تشير إلى خلافات عميقة بين الزوجين ..
بقية التفاصيل تطالعونها في عدد الغد الجمعة من الشروق الورقية
مكتب صفاقس - الشروق اون لاين –راشد شعور:
أقدم منذ حين زوج بصفاقس على قتل زوجته بـ4 طعنات غائرة ليسلم نفسه بعد ذلك طوعا للجهات الأمنية .
الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس القاضي مراد التركي قال لـ " الشروق اون لاين " ان القاتل في الـ35 من عمره والقتيلة في الـ33 ، ولهما طفلان ، مضيفا ان التحقيقات الأولية تشير إلى خلافات عميقة بين الزوجين ..
بقية التفاصيل تطالعونها في عدد الغد الجمعة من الشروق الورقية
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018