كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي

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أعلنت مؤسّسة "آي إتش إس" للتحليلات ومقرها بريطانيا اليوم الخميس، إن بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا في جوان، ستكون "هدفاً جذاباً" لتنظيم ما يعرف بـ "داعش " الارهابي بالنظر إلى دور موسكو في هزيمة التنظيم المتطرف في أراض سيطر عليها.
وجاء في تقرير للمؤسسة: "سيُعطي هجوم ناجح (في روسيا) دفعة دعائية هائلة لتنظيم "داعش" ومقاتليه، مؤكداً التهديد الدولي القائم الذي يُشكله التنظيم رغم هزيمته في أراض سيطر عليها".
وأضاف التقرير، إن مشاركة منتخبي السعودية وإيران في البطولة سيوفر حافزاً أكبر للتنظيم لاستهدافها.
وأوضح التقرير، أن الهجمات التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها زادت قليلاً في 2017 إلى أكثر من 4500 هجوم رغم خسارته لأراض، ولكن عدد القتلى جراء هذه الهجمات تراجع بمقدار الخمسين مقارنة بعام 2016 إلى قرابة 6500 قتيل.
وقال ماثيو هينمان، رئيس مركز الدراسات حول الإرهاب وحركات التمرد التابع لمؤسسة "آي إتش إس" في التقرير: "مع تزايد الضغط عليه في الأراضي الخاضعة لسيطرته، عاد تنظيم "داعش" إلى عمليات التمرد وقام بأعمال عنف منخفضة الشدة بوتيرة أعلى ضد قوات الأمن وخصوم غير حكوميين في المناطق التي تم استردادها حديثاً من التنظيم"، في العراق وسوريا.
أعلنت مؤسّسة "آي إتش إس" للتحليلات ومقرها بريطانيا اليوم الخميس، إن بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا في جوان، ستكون "هدفاً جذاباً" لتنظيم ما يعرف بـ "داعش " الارهابي بالنظر إلى دور موسكو في هزيمة التنظيم المتطرف في أراض سيطر عليها.
وجاء في تقرير للمؤسسة: "سيُعطي هجوم ناجح (في روسيا) دفعة دعائية هائلة لتنظيم "داعش" ومقاتليه، مؤكداً التهديد الدولي القائم الذي يُشكله التنظيم رغم هزيمته في أراض سيطر عليها".
وأضاف التقرير، إن مشاركة منتخبي السعودية وإيران في البطولة سيوفر حافزاً أكبر للتنظيم لاستهدافها.
وأوضح التقرير، أن الهجمات التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها زادت قليلاً في 2017 إلى أكثر من 4500 هجوم رغم خسارته لأراض، ولكن عدد القتلى جراء هذه الهجمات تراجع بمقدار الخمسين مقارنة بعام 2016 إلى قرابة 6500 قتيل.
وقال ماثيو هينمان، رئيس مركز الدراسات حول الإرهاب وحركات التمرد التابع لمؤسسة "آي إتش إس" في التقرير: "مع تزايد الضغط عليه في الأراضي الخاضعة لسيطرته، عاد تنظيم "داعش" إلى عمليات التمرد وقام بأعمال عنف منخفضة الشدة بوتيرة أعلى ضد قوات الأمن وخصوم غير حكوميين في المناطق التي تم استردادها حديثاً من التنظيم"، في العراق وسوريا.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018