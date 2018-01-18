فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة

باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بفوشانة ولاية بنعروس البحث في قضية عدلية موضوعها "السرقة بالخلع ودخول محل الغير ليلا دون إرادة صاحبه وتكوين عصابة لغاية الإعتداء على أملاك الغير الخاصة والعامة"، تضرر فيها صاحب فضاء تجاري بالجهة خلال الأحداث الأخيرة بالجهة.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، تمكنت يوم 17 جانفي 2018 الفرقة المذكورة من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 18 و24 سنة وحجزت لديهما 11 هاتف جوال، 10 حاشدات، 04 سماعات و09 شاحن هاتف جوال تمت سرقتها من الفضاء التجاري المذكور.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.