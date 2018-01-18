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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
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الأولى
الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018 | 16:19

توصل قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ، الدولي جيرار بيكي، الى اتفاق لتمديد عقده مع فريقه حتى جوان 2022. وذكر النادي الكاتالوني في بيان على موقعه الرسمي اليوم الخميس " اتفق النادي واللاعب على تمديد عقده حتى 30 جوان 2022 مع بند جزائي بقيمة 500 مليون أورو".

وكان عقد "بيكي" السابق سينتهي في جوان 2019 مع بند جزائي بقيمة 300 مليون أورو. ونشأ بيكي (30 سنة) في النادي الإسباني عندما كان في العاشرة في أكاديمية "لاماسيا" قبل أن يستهل مشوراه الاحترافي مع مانشستر يونايتد الانقليزي في 2004 الذي أعاره لموسم الى ريال سرقسطة. وعاد الى فريقه الاساسي في 2008 ولا يزال في صفوفه.

وأصبح بيكي في السنوات الأخيرة من رموز برشلونة، ويملك في رصيده سجلا رائعا من الألقاب ابرزها مع منتخب بلاده كأس العالم 2010 وكأس اوروبا 2008، فيما أحرز مع فريق برشلونة لقب دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات والبطولة الإسبانية ست مرات و25 لقبا في المجمل.

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الأولى
الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018 | 16:19

توصل قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ، الدولي جيرار بيكي، الى اتفاق لتمديد عقده مع فريقه حتى جوان 2022. وذكر النادي الكاتالوني في بيان على موقعه الرسمي اليوم الخميس " اتفق النادي واللاعب على تمديد عقده حتى 30 جوان 2022 مع بند جزائي بقيمة 500 مليون أورو".

وكان عقد "بيكي" السابق سينتهي في جوان 2019 مع بند جزائي بقيمة 300 مليون أورو. ونشأ بيكي (30 سنة) في النادي الإسباني عندما كان في العاشرة في أكاديمية "لاماسيا" قبل أن يستهل مشوراه الاحترافي مع مانشستر يونايتد الانقليزي في 2004 الذي أعاره لموسم الى ريال سرقسطة. وعاد الى فريقه الاساسي في 2008 ولا يزال في صفوفه.

وأصبح بيكي في السنوات الأخيرة من رموز برشلونة، ويملك في رصيده سجلا رائعا من الألقاب ابرزها مع منتخب بلاده كأس العالم 2010 وكأس اوروبا 2008، فيما أحرز مع فريق برشلونة لقب دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات والبطولة الإسبانية ست مرات و25 لقبا في المجمل.

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
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