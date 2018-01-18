برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو

كشف نادي برشلونة، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب خط الوسط البرازيلي باولينيو، بعد إصابته أمس أمام إسبانيول.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفحوصات أثبتت أن إصابة اللاعب البرازيلي هي عبارة عن كدمة قوية في القدم اليمنى، وليس كسرًا كما كان يخشى البلاوجرانا.

وأوضحت أن مشاركة اللاعب الذي غاب عن مران اليوم، في مباراة الفريق القادمة أمام ريال بيتيس، على أرضية ميدان بينيتو فيامارين، تبدو معقدة.

وطبقا لذلك فقد يكون اللاعب لائقا للمشاركة في مباراة الإياب أمام إسبانيول يوم الخميس المقبل.

وكالات