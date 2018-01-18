إحياء ذكرى معركة الساحل

تنظم جمعية أبناء مقاومي معركة التحرير هذا الأحد بسوسة الذكرى الستين لمعركة الساحل، وسيشرف مستشار الرئيس للأمن القومي كمال العكروت على افتتاحها بحضور عدد من المناضلين والمقاومين والشباب وتضم جملة من المحاضرات حول تاريخ المعرك وحول الاستعمار بمختلف أشكاله.

وتعد معركة الساحل واحدة من منارات معارك التحرير ضد المستعمر.