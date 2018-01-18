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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه ‎
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السياسي
الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه ‎
18 جانفي 2018 | 15:42

تونس - الشروق اون لاين - ايمان :

علمت " الشروق أون لاين " ان حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية تحول صباح اليوم إلى مقر الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني .

و اوضح  الأستاذ أحمد الصديق  في تدوينة له على صفحته الخاصة  انه رافق  هذا الصباح  حمة الى مقر الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالقرجاني حيث وقع اطلاعه على جملة من التهديدات التي تستهدفه كما تم سماعه في نفس الموضوع في  علاقة ببعض المعلومات التي وصلت الجبهة الشعبية حول مخطط يستهدفه شخصيا.

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السياسي
الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه ‎
18 جانفي 2018 | 15:42

تونس - الشروق اون لاين - ايمان :

علمت " الشروق أون لاين " ان حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية تحول صباح اليوم إلى مقر الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني .

و اوضح  الأستاذ أحمد الصديق  في تدوينة له على صفحته الخاصة  انه رافق  هذا الصباح  حمة الى مقر الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالقرجاني حيث وقع اطلاعه على جملة من التهديدات التي تستهدفه كما تم سماعه في نفس الموضوع في  علاقة ببعض المعلومات التي وصلت الجبهة الشعبية حول مخطط يستهدفه شخصيا.

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الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه ‎
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18 جانفي 2018 السّاعة 00:32
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
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