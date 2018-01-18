الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه ‎

تونس - الشروق اون لاين - ايمان :

علمت " الشروق أون لاين " ان حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية تحول صباح اليوم إلى مقر الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني .

و اوضح الأستاذ أحمد الصديق في تدوينة له على صفحته الخاصة انه رافق هذا الصباح حمة الى مقر الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالقرجاني حيث وقع اطلاعه على جملة من التهديدات التي تستهدفه كما تم سماعه في نفس الموضوع في علاقة ببعض المعلومات التي وصلت الجبهة الشعبية حول مخطط يستهدفه شخصيا.