حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي

أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، محمد حلمي الميساوي، بأن قاضي التحقيق بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحال، أمس الأربعاء، 3 أشخاص تورطوا في حادثة انهيار عمارة سكنية قديمة في سوسة وما أسفر عنها من ضحايا، على المجلس الجناحي بعد ادانتهم بـ" القتل والجرح على وجه الخطأ نتيجة الاهمال والتقصير وعدم الاحتياط وعدم احترام القوانين" طبق احكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية.

وأوضح الميساوي، في تصريح لـ(وات)، أن قاضي التحقيق أنهى الابحاث الاولية مع اثنين من المتهمين الذين بقيا بحالة إيقاف وهما المقاول والمسؤول عن الاشغال بحضيرة البناء، في حين تم توجيه بطاقة جلب في حق الطرف الثالث المتحصن بالفرار وهو صاحب البناية المجاورة الذي يواجه نفس التهمة.

يذكر ان العمارة السكنية القديمة الواقعة بشارع الجمهورية بمدينة سوسة والتي انهارت خلال الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس 5 أكتوبر 2017 اسفرت عن تسجيل 6 ستة وفيات ونقل 4 اشخاص الى مستشفيات المدينة بعد ان اصيبوا بجروح.