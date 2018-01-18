حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي

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أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، محمد حلمي الميساوي، بأن قاضي التحقيق بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحال، أمس الأربعاء، 3 أشخاص تورطوا في حادثة انهيار عمارة سكنية قديمة في سوسة وما أسفر عنها من ضحايا، على المجلس الجناحي بعد ادانتهم بـ" القتل والجرح على وجه الخطأ نتيجة الاهمال والتقصير وعدم الاحتياط وعدم احترام القوانين" طبق احكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية.
وأوضح الميساوي، في تصريح لـ(وات)، أن قاضي التحقيق أنهى الابحاث الاولية مع اثنين من المتهمين الذين بقيا بحالة إيقاف وهما المقاول والمسؤول عن الاشغال بحضيرة البناء، في حين تم توجيه بطاقة جلب في حق الطرف الثالث المتحصن بالفرار وهو صاحب البناية المجاورة الذي يواجه نفس التهمة.
يذكر ان العمارة السكنية القديمة الواقعة بشارع الجمهورية بمدينة سوسة والتي انهارت خلال الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس 5 أكتوبر 2017 اسفرت عن تسجيل 6 ستة وفيات ونقل 4 اشخاص الى مستشفيات المدينة بعد ان اصيبوا بجروح.
أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، محمد حلمي الميساوي، بأن قاضي التحقيق بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحال، أمس الأربعاء، 3 أشخاص تورطوا في حادثة انهيار عمارة سكنية قديمة في سوسة وما أسفر عنها من ضحايا، على المجلس الجناحي بعد ادانتهم بـ" القتل والجرح على وجه الخطأ نتيجة الاهمال والتقصير وعدم الاحتياط وعدم احترام القوانين" طبق احكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية.
وأوضح الميساوي، في تصريح لـ(وات)، أن قاضي التحقيق أنهى الابحاث الاولية مع اثنين من المتهمين الذين بقيا بحالة إيقاف وهما المقاول والمسؤول عن الاشغال بحضيرة البناء، في حين تم توجيه بطاقة جلب في حق الطرف الثالث المتحصن بالفرار وهو صاحب البناية المجاورة الذي يواجه نفس التهمة.
يذكر ان العمارة السكنية القديمة الواقعة بشارع الجمهورية بمدينة سوسة والتي انهارت خلال الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس 5 أكتوبر 2017 اسفرت عن تسجيل 6 ستة وفيات ونقل 4 اشخاص الى مستشفيات المدينة بعد ان اصيبوا بجروح.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018