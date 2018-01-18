اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر

-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018
قدم شون ميموري المشرف على التحقيق في قضية مرفوعة ضد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إدوارد هيث استقالته من منصبه لأسباب طبية، حسب الشرطة البريطانية.
وأكدت ВВС أنه خلال عملية Conifer التي بدأت عام 2015، للتحقيق في التهم الموجهة ضد السير ادوارد هيث، كان حتما سيتم استدعاؤه للتحقيق لو كان على قيد الحياة.
وأضافت أن ذلك لا يعني ثبوت التهمة على إدوارد هيث أو مشاركته في هذه الجرائم، إذ يتعلق الأمر بفترة طويلة من الجرائم الجنسية وجرائم اغتصاب الأطفال والقاصرين.
فقبل عامين، أعلنت ليندا كوربي أنها شاهدت ذات يوم في السبعينيات من القرن الماضي، 11 طفلا أعمارهم من 6 إلى 11 عاما قدموا من ملجأ هوت دي لا جارين، وصعدوا إلى يخت هيث الذي لم يعد منه سوى 10 أطفال فقط.
وتؤكد كوربي أن السيناتور رالف فيبيرت كان أيضا شاهدا على الحادث، وقالت إنها أبلغت الشرطة بالحادث، لكنها رفضت التحقيق" لأنها تلقت إيعازا من الأعلى".وشددت على أن الموضوع أثار شكوكها على الرغم من احتمال مغادرة الفتى المذكور للسفينة في مكان آخر.
ومن المعروف أن دار الأيتام المذكورة تتمتع بسمعة سيئة ولا تزال الشرطة منذ عام 2008 تحقق في حوادث اغتصاب جماعي للأطفال فيها، حيث ينظر التحقيق في أكثر من 100 شكوى حول عنف جنسي دارت أحداثها داخل جدرانها.وطبعا إدوارد هيث ليس الشخص الوحيد من النخبة البريطانية، الذي عصفت به فضيحة جنسية.
فلقد تعرض لمثل هذه التهم العضو السابق في البرلمان البريطاني سايريلي سميث والفنان البريطاني المعروف جيمي سافيل الذي تؤكد بعض وسائل الإعلام أنه أرتكب أكثر من 450 جريمة جنسية ضد أطفال يفتقدون للحماية بينهم مرضى في مستشفيات للفقراء.
ولكن رغم ذلك لم تقم الشرطة بالتحقيق في هذه الجرائم وهو ما تعتبره وسائل الإعلام البريطانية بمثابة التقصير الإجرامي.
ويقول تقرير ВВС إن محاولات عرقلة التحقيق في مثل هذه الجرائم، تجري على جميع المستويات، بين أوساط الشرطة والسلطات المحلية وأجهزة المخابرات البريطانية.
وتجدر الإشارة إلى أن هيث توفي في منزله في ساليسبري في يوليو 2005 عن عمر ناهز 89 عاما.
قدم شون ميموري المشرف على التحقيق في قضية مرفوعة ضد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إدوارد هيث استقالته من منصبه لأسباب طبية، حسب الشرطة البريطانية.
وأكدت ВВС أنه خلال عملية Conifer التي بدأت عام 2015، للتحقيق في التهم الموجهة ضد السير ادوارد هيث، كان حتما سيتم استدعاؤه للتحقيق لو كان على قيد الحياة.
وأضافت أن ذلك لا يعني ثبوت التهمة على إدوارد هيث أو مشاركته في هذه الجرائم، إذ يتعلق الأمر بفترة طويلة من الجرائم الجنسية وجرائم اغتصاب الأطفال والقاصرين.
فقبل عامين، أعلنت ليندا كوربي أنها شاهدت ذات يوم في السبعينيات من القرن الماضي، 11 طفلا أعمارهم من 6 إلى 11 عاما قدموا من ملجأ هوت دي لا جارين، وصعدوا إلى يخت هيث الذي لم يعد منه سوى 10 أطفال فقط.
وتؤكد كوربي أن السيناتور رالف فيبيرت كان أيضا شاهدا على الحادث، وقالت إنها أبلغت الشرطة بالحادث، لكنها رفضت التحقيق" لأنها تلقت إيعازا من الأعلى".وشددت على أن الموضوع أثار شكوكها على الرغم من احتمال مغادرة الفتى المذكور للسفينة في مكان آخر.
ومن المعروف أن دار الأيتام المذكورة تتمتع بسمعة سيئة ولا تزال الشرطة منذ عام 2008 تحقق في حوادث اغتصاب جماعي للأطفال فيها، حيث ينظر التحقيق في أكثر من 100 شكوى حول عنف جنسي دارت أحداثها داخل جدرانها.وطبعا إدوارد هيث ليس الشخص الوحيد من النخبة البريطانية، الذي عصفت به فضيحة جنسية.
فلقد تعرض لمثل هذه التهم العضو السابق في البرلمان البريطاني سايريلي سميث والفنان البريطاني المعروف جيمي سافيل الذي تؤكد بعض وسائل الإعلام أنه أرتكب أكثر من 450 جريمة جنسية ضد أطفال يفتقدون للحماية بينهم مرضى في مستشفيات للفقراء.
ولكن رغم ذلك لم تقم الشرطة بالتحقيق في هذه الجرائم وهو ما تعتبره وسائل الإعلام البريطانية بمثابة التقصير الإجرامي.
ويقول تقرير ВВС إن محاولات عرقلة التحقيق في مثل هذه الجرائم، تجري على جميع المستويات، بين أوساط الشرطة والسلطات المحلية وأجهزة المخابرات البريطانية.
وتجدر الإشارة إلى أن هيث توفي في منزله في ساليسبري في يوليو 2005 عن عمر ناهز 89 عاما.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018