بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26

افتتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مشاركته بطولة كأس الأمم الأفريقية بالغابون بالفوز على منتخب الكامرون بنتيجة 32-26 وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب التونسي 15- 14. تأتي هذه المباراة في اطار الجولة الأولى للمجموعة الاولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 23، المقامة خلال الفترة من 17 وحتى 27 جانفي الجاري في العاصمة الغابونية "ليبرافيل" والمؤهلة لبطولة العالم 2019 المقررة في الدنمارك والمانيا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات الجزائر والجابون والكونغو برازافيل والكاميرون. فيما تضم المجموعة الثانية مصر والمغرب والكونغو الديمقراطية وأنجولا ونيجيريا.