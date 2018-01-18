وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يعلن عن انتهاء دراسة تهيئة سبخة السيجومي

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أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي ,اليوم الخميس ,عن انتهاء دراسة تثمين وتهيئة سبخة السيجومي والإنطلاق الفعلي في إجراء مشاورات حول كيفية توفير الإعتمادات اللازمة لانجاز هذا المشروع.
وأبرز العرفاوي خلال يوم دراسي بقصر بلدية تونس اهتم بمشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي، ضرورة البحث عن آليات تمويل إنجاز هذا المشروع خاصة أن تونس تعيش ظروف إقتصادية صعبة وذلك عن طريق إرساء شراكات مع القطاع الخاص إلى جانب تكثيف الإتصالات مع ا لبلدان الراعية للمشاريع البيئية للمساعدة على انجاز المشروع الذي تقدر تكلفته ب 460 مليون دينار(382 مليون دينار كلفة اشغال وازالة التلوث و78 مليون دينار كلفة اقتناء الاراضي).
وقال الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الحماية من الفيضانات وإلى تطهير سبخة السيجومي من مصادر التلوّث ويرمي إلى مصالحة المنطقة مع محيطها العمراني والبيئي وتثمينها من أجل حياة أفضل وخلق تنمية حقيقية ونقلة نوعية لمتساكني المناطق المجاورة خاصة وأن هذه المناطق يقطنها أكثر من 600 ألف شخص أي حوالي 60 بالمائة من عدد سكان ولاية تونس وفق تقديره.
وأشارت رئيسة مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي نادية قويدر الطرابلسي في مداخلتها المتعلقة بتقديم نتائج الدراسة الخاص بالمشروع، إلى أن هذه الدراسة التي انطلقت في 28 سبتمبر 2015 توزعت إلى 3 مراحل أساسية تمثلت بالخصوص في تشخيص الوضعية الحالية للسبخة وإقتراح فرضيات لتهيئتها و القيام بالأشغال التكميلية والدراسات المعمقة لفرضية التهيئة فضلا عن إعداد ملفات طلب العروض الخاصة بالأشغال.
وأضافت أن تشخيص الوضعية الحالية للسبخة أفضى إلى وجود عديد الإشكاليات تلخصت في تسجيل إخلالات عديدة في المنظومة الهيدرولوجية للسبخة ووجود مصبات عديدة لمياه مستعملة ونفايات ملقاة بصفة عشوائية على ضفاف السبخة علاوة على الوضعية الإيكولوجية المتدهورة جدا والنمو الديمغرافي والعمراني غير المتوازن في المناطق المتاخمة للسبخة.
أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي ,اليوم الخميس ,عن انتهاء دراسة تثمين وتهيئة سبخة السيجومي والإنطلاق الفعلي في إجراء مشاورات حول كيفية توفير الإعتمادات اللازمة لانجاز هذا المشروع.
وأبرز العرفاوي خلال يوم دراسي بقصر بلدية تونس اهتم بمشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي، ضرورة البحث عن آليات تمويل إنجاز هذا المشروع خاصة أن تونس تعيش ظروف إقتصادية صعبة وذلك عن طريق إرساء شراكات مع القطاع الخاص إلى جانب تكثيف الإتصالات مع ا لبلدان الراعية للمشاريع البيئية للمساعدة على انجاز المشروع الذي تقدر تكلفته ب 460 مليون دينار(382 مليون دينار كلفة اشغال وازالة التلوث و78 مليون دينار كلفة اقتناء الاراضي).
وقال الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الحماية من الفيضانات وإلى تطهير سبخة السيجومي من مصادر التلوّث ويرمي إلى مصالحة المنطقة مع محيطها العمراني والبيئي وتثمينها من أجل حياة أفضل وخلق تنمية حقيقية ونقلة نوعية لمتساكني المناطق المجاورة خاصة وأن هذه المناطق يقطنها أكثر من 600 ألف شخص أي حوالي 60 بالمائة من عدد سكان ولاية تونس وفق تقديره.
وأشارت رئيسة مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي نادية قويدر الطرابلسي في مداخلتها المتعلقة بتقديم نتائج الدراسة الخاص بالمشروع، إلى أن هذه الدراسة التي انطلقت في 28 سبتمبر 2015 توزعت إلى 3 مراحل أساسية تمثلت بالخصوص في تشخيص الوضعية الحالية للسبخة وإقتراح فرضيات لتهيئتها و القيام بالأشغال التكميلية والدراسات المعمقة لفرضية التهيئة فضلا عن إعداد ملفات طلب العروض الخاصة بالأشغال.
وأضافت أن تشخيص الوضعية الحالية للسبخة أفضى إلى وجود عديد الإشكاليات تلخصت في تسجيل إخلالات عديدة في المنظومة الهيدرولوجية للسبخة ووجود مصبات عديدة لمياه مستعملة ونفايات ملقاة بصفة عشوائية على ضفاف السبخة علاوة على الوضعية الإيكولوجية المتدهورة جدا والنمو الديمغرافي والعمراني غير المتوازن في المناطق المتاخمة للسبخة.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018