بن عروس: إنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة ليلا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيتم تسجيل إنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس 18 جانفي 2018 في كل من المدينة الجديدة 1 و2 و3، ومنطقة الياسمينات، ومدينة بن عروس.

ويعود هذا الإنقطاع وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى أشغال صيانة قناة توزيع رئيسية بمعتمدية المدينة الجديدة من ولاية بن عروس.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة 19 جانفي 2018.