سوق الاحد: توقف الدروس لليوم الثاني على التوالي بإعدادية ابن منظور

توقفت الدروس صباح اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي باعدادية ابن منظور بمنطقة بشري من معتمدية سوق الاحد، جراء تهجم شاب من ابناء المنطقة لا يتجاوز عمره ال16 عاما يوم الثلاثاء الماضي على الاطار التربوي بسلاح ابيض (سكين) امام المدخل الرئيسي للمؤسسة التربوية وتعمده التوجه لهم بالفاظ نابية تحمل الكثير من التهديد، حسب ما اكده القيم العام لهذه الاعدادية علي العريبي لـ(وات).

واضاف ان "هذا الشاب تعمد سابقا التهجم على الاساتذة وتم ايقافه من قبل السلط الامنية ثم اخلاء سبيله ليعاود يوم الثلاثاء الماضي نفس الفعل مع استعمال الحجارة لرميها على الاطار التربوي ومحاولة ترويعهم اثناء تنقلهم الى المدرسة وعودتهم منها، مما اثار رعب الاساتذة والقيمين والتلاميذ من الخطر الذي بات يمثله هذا الشاب، الامر الذي دفع بهم الى اتخاذ قرار تعليق الدروس الى حين ايجاد حل يضع حدا لهذا الخطر ويؤمن السير العادي للدروس".

ودعا العريبي المندوبية الجهوية لحماية الطفولة "للتدخل من اجل ايجاد حل لهذه الاشكالية خاصة وانها قد تدخلت سابقا لاطلاق سراحه عندما تم ايقافه من قبل الوحدات الامنية عند محاولته الاولى التعدي على الاطارات التربوية بهذه الاعدادية"، وبين ان "المضايقات التي بات يتعرض لها الاطار التربوي ومحاولات الاعتداء عليهم من قبل هذا الشاب حتى في طريقهم الى المدرسة، باتت تشكل خطرا حقيقيا يتطلب تحركا عاجلا لردعه".

من جهته، اوضح المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي لـ(وات) بالجهة انه "تنقل على عين المكان واجتمع بالاطار التربوي وتم التنسيق مع السلط الامنية بالجهة من اجل ايقاف الشاب واستعمال الطرق القانونية التي من شانها ردعه عن هذه التصرفات التي تعطل سير الدروس وتمس من حرمة المؤسسة التربوية واطاراتها".