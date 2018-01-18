سوق الاحد: توقف الدروس لليوم الثاني على التوالي بإعدادية ابن منظور

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توقفت الدروس صباح اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي باعدادية ابن منظور بمنطقة بشري من معتمدية سوق الاحد، جراء تهجم شاب من ابناء المنطقة لا يتجاوز عمره ال16 عاما يوم الثلاثاء الماضي على الاطار التربوي بسلاح ابيض (سكين) امام المدخل الرئيسي للمؤسسة التربوية وتعمده التوجه لهم بالفاظ نابية تحمل الكثير من التهديد، حسب ما اكده القيم العام لهذه الاعدادية علي العريبي لـ(وات).
واضاف ان "هذا الشاب تعمد سابقا التهجم على الاساتذة وتم ايقافه من قبل السلط الامنية ثم اخلاء سبيله ليعاود يوم الثلاثاء الماضي نفس الفعل مع استعمال الحجارة لرميها على الاطار التربوي ومحاولة ترويعهم اثناء تنقلهم الى المدرسة وعودتهم منها، مما اثار رعب الاساتذة والقيمين والتلاميذ من الخطر الذي بات يمثله هذا الشاب، الامر الذي دفع بهم الى اتخاذ قرار تعليق الدروس الى حين ايجاد حل يضع حدا لهذا الخطر ويؤمن السير العادي للدروس".
ودعا العريبي المندوبية الجهوية لحماية الطفولة "للتدخل من اجل ايجاد حل لهذه الاشكالية خاصة وانها قد تدخلت سابقا لاطلاق سراحه عندما تم ايقافه من قبل الوحدات الامنية عند محاولته الاولى التعدي على الاطارات التربوية بهذه الاعدادية"، وبين ان "المضايقات التي بات يتعرض لها الاطار التربوي ومحاولات الاعتداء عليهم من قبل هذا الشاب حتى في طريقهم الى المدرسة، باتت تشكل خطرا حقيقيا يتطلب تحركا عاجلا لردعه".
من جهته، اوضح المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي لـ(وات) بالجهة انه "تنقل على عين المكان واجتمع بالاطار التربوي وتم التنسيق مع السلط الامنية بالجهة من اجل ايقاف الشاب واستعمال الطرق القانونية التي من شانها ردعه عن هذه التصرفات التي تعطل سير الدروس وتمس من حرمة المؤسسة التربوية واطاراتها".
توقفت الدروس صباح اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي باعدادية ابن منظور بمنطقة بشري من معتمدية سوق الاحد، جراء تهجم شاب من ابناء المنطقة لا يتجاوز عمره ال16 عاما يوم الثلاثاء الماضي على الاطار التربوي بسلاح ابيض (سكين) امام المدخل الرئيسي للمؤسسة التربوية وتعمده التوجه لهم بالفاظ نابية تحمل الكثير من التهديد، حسب ما اكده القيم العام لهذه الاعدادية علي العريبي لـ(وات).
واضاف ان "هذا الشاب تعمد سابقا التهجم على الاساتذة وتم ايقافه من قبل السلط الامنية ثم اخلاء سبيله ليعاود يوم الثلاثاء الماضي نفس الفعل مع استعمال الحجارة لرميها على الاطار التربوي ومحاولة ترويعهم اثناء تنقلهم الى المدرسة وعودتهم منها، مما اثار رعب الاساتذة والقيمين والتلاميذ من الخطر الذي بات يمثله هذا الشاب، الامر الذي دفع بهم الى اتخاذ قرار تعليق الدروس الى حين ايجاد حل يضع حدا لهذا الخطر ويؤمن السير العادي للدروس".
ودعا العريبي المندوبية الجهوية لحماية الطفولة "للتدخل من اجل ايجاد حل لهذه الاشكالية خاصة وانها قد تدخلت سابقا لاطلاق سراحه عندما تم ايقافه من قبل الوحدات الامنية عند محاولته الاولى التعدي على الاطارات التربوية بهذه الاعدادية"، وبين ان "المضايقات التي بات يتعرض لها الاطار التربوي ومحاولات الاعتداء عليهم من قبل هذا الشاب حتى في طريقهم الى المدرسة، باتت تشكل خطرا حقيقيا يتطلب تحركا عاجلا لردعه".
من جهته، اوضح المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي لـ(وات) بالجهة انه "تنقل على عين المكان واجتمع بالاطار التربوي وتم التنسيق مع السلط الامنية بالجهة من اجل ايقاف الشاب واستعمال الطرق القانونية التي من شانها ردعه عن هذه التصرفات التي تعطل سير الدروس وتمس من حرمة المؤسسة التربوية واطاراتها".
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018