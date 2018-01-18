بنزرت: 3 تلميذات بمدرسة إعدادية يقدمن على الانتحار

الشروق اون لاين- حميدة محمودي

أقدمت مساء أمس الأربعاء ثلاثة تلميذات في سن الرابعة عشر ويدرسن بقسم الثامنة اساسي في المدرسة الإعدادية بمدينة رأس الجبل ولاية بنزرت على محاولة الانتحار بعد شرب مبيد للفئران وقد تم نقلهن إلى إلى العاصمة تونس قصد إسعافهن وذلك عبر سيارة إسعاف وحسب مصدرنا أن اثنتين وصفت حالتهن بالمستقرة بينما وصفت حالة الثالثة بالحرجة.