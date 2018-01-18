دقاش: عائلات شهداء الثورة يستنكرون تمتيع قاتل أبنائهم بالعفو الرئاسي

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صدر، أمس الأربعاء، بيان استنكار عن عائلات شهداء وجرحى الثورة في مدينة دقاش من ولاية توزر وعدد من مكونات المجتمع المدني في المنطقة، عبّروا فيه عن استيائهم من تمتيع قاتل شهداء مدينة دقاش الثلاثة بالعفو الرئاسي يوم 12 جانفي الجاري.
وجاء في نص البيان أن "هذا الخبر الذي سعت رئاسة الجمهورية الى التعتيم عليه نزل كالصاعقة على عائلات الشهداء والجرحى خصوصا وأن القاتل تمتع بترقية غير قانونية أثناء وجوده في السجن".
واعتبر الموقعون على البيان العفو تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب وإهانة واضحة لشهداء الثورة وجرحاها واستخفافا بتضحياتهم في سبيل الوطن وانتقاما من عائلات الشهداء ومن جهتهم.
وفي هذا الإطار، أوضح، علي المكي، الناشط المدني في مدينة دقاش وشقيق أحد الشهداء في تصريح لمراسلة (وات) أن القاتل قضّى 6 سنوات سجنا من أصل 8 سنوات، بعد أن تمتع في 2012 بتخفيف للحكم من 15 سنة الى 8 سنوات.
وأضاف أن عائلات الشهداء لم تبرمج إلى الآن أي تحرك للاحتجاج على تمتيع القاتل بالعفو، إلا أنها قد تلجأ مجدّدا الى القضاء، معتبرا أن "القرار يعد استغلالا للسلطة من طرف رئاسة الجمهورية لتمرير أجندات ضد الثورة"، وفق تعبيره.
صدر، أمس الأربعاء، بيان استنكار عن عائلات شهداء وجرحى الثورة في مدينة دقاش من ولاية توزر وعدد من مكونات المجتمع المدني في المنطقة، عبّروا فيه عن استيائهم من تمتيع قاتل شهداء مدينة دقاش الثلاثة بالعفو الرئاسي يوم 12 جانفي الجاري.
وجاء في نص البيان أن "هذا الخبر الذي سعت رئاسة الجمهورية الى التعتيم عليه نزل كالصاعقة على عائلات الشهداء والجرحى خصوصا وأن القاتل تمتع بترقية غير قانونية أثناء وجوده في السجن".
واعتبر الموقعون على البيان العفو تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب وإهانة واضحة لشهداء الثورة وجرحاها واستخفافا بتضحياتهم في سبيل الوطن وانتقاما من عائلات الشهداء ومن جهتهم.
وفي هذا الإطار، أوضح، علي المكي، الناشط المدني في مدينة دقاش وشقيق أحد الشهداء في تصريح لمراسلة (وات) أن القاتل قضّى 6 سنوات سجنا من أصل 8 سنوات، بعد أن تمتع في 2012 بتخفيف للحكم من 15 سنة الى 8 سنوات.
وأضاف أن عائلات الشهداء لم تبرمج إلى الآن أي تحرك للاحتجاج على تمتيع القاتل بالعفو، إلا أنها قد تلجأ مجدّدا الى القضاء، معتبرا أن "القرار يعد استغلالا للسلطة من طرف رئاسة الجمهورية لتمرير أجندات ضد الثورة"، وفق تعبيره.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018