الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 18 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
دراسة: الجلوس لفترات طويلة يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة... "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام! رونالدينيو ينهي مشواره مع كرة القدم اغتيال الداعية السعودي التويجري في غينيا بالرصاص بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم...
الأولى
دراسة: الجلوس لفترات طويلة يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
18 جانفي 2018 | 13:50

أكدت دراسة بريطانية حديثة أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من تراكم الدهون في الجسم ويرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وبمرض السكري من النوع الثاني. وتوصلت دراسة بريطانية حديثة، نشرت نتائجها في العدد الأخير من مجلة (البدانة) العلمية، إلى أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من تراكم الدهون حول أعضاء الجسم، ويرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وبمرض السكري من النوع الثاني.

واستخدم الباحثون من جامعة ليستر، تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص 124 مشاركا كان من المحتمل أن يصابوا بمرض السكري من النوع الثاني، وقد استخدموا جهاز كهروميكانيكا يسمى مقياس التسارع لرصد معدل الدهون حول كبد المشاركين وكذلك الدهون الداخلية "الدهون الحشوية" والدهون في منطقة البطن والكلى، وقياس مقدار الوقت الذي يقضيه هؤلاء في الجلوس على مدار أسبوع.

ووجد الباحثون أن المزيد من قضاء الوقت في الجلوس خلال النهار يرتبط بتراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن لديهم، فضلا عن وجود المزيد من الدهون حول الكبد، وذكروا أن هذا الرابط كان واضحا بالنسبة لأولئك المشاركين الذين لم يقوموا بـ 150 دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة أسبوعيا.

وأضافوا أن الذين يقضون قدرا كبيرا من الوقت جالسين، لديهم مستويات أعلى من "الدهون الحشوية" في منطقة البطن والحوض، وهي دهون غير مرئية توجد حول أعضاء الجسم، بالإضافة إلى الدهون الحشوية الملتفة حول الكبد والبنكرياس والكلى.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة، الدكتور جو هنسون "نعلم أن قضاء فترات طويلة في الجلوس أمر غير صحي، وهو عامل خطر للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب".

ويقول الخبراء إن الذين يعانون من زيادة الوزن يمكن أن تتراكم لديهم بعض الدهون الخطرة حول الكبد والبنكرياس والكلى.

تقرؤون أيضا
شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018 السّاعة 18:41
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجحت وحدات الحرس الوطني بشط مريم من ولاية سوسة بالتنسيق مع وحدات الحرس...
المزيد >>
لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018 السّاعة 18:28
افاد لطفي الزاهي رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي للنادي الإفريقي أن "تعديل النظام الأساسي...
المزيد >>
ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018 السّاعة 18:17
تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الألماني، إلى أن 4 دول عربية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في عام...
المزيد >>
عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين ان قاضي التحقيق بمحكمة منوبة اصدر اليوم حكما بعدم سماع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
دراسة: الجلوس لفترات طويلة يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
18 جانفي 2018 | 13:50

أكدت دراسة بريطانية حديثة أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من تراكم الدهون في الجسم ويرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وبمرض السكري من النوع الثاني. وتوصلت دراسة بريطانية حديثة، نشرت نتائجها في العدد الأخير من مجلة (البدانة) العلمية، إلى أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من تراكم الدهون حول أعضاء الجسم، ويرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وبمرض السكري من النوع الثاني.

واستخدم الباحثون من جامعة ليستر، تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص 124 مشاركا كان من المحتمل أن يصابوا بمرض السكري من النوع الثاني، وقد استخدموا جهاز كهروميكانيكا يسمى مقياس التسارع لرصد معدل الدهون حول كبد المشاركين وكذلك الدهون الداخلية "الدهون الحشوية" والدهون في منطقة البطن والكلى، وقياس مقدار الوقت الذي يقضيه هؤلاء في الجلوس على مدار أسبوع.

ووجد الباحثون أن المزيد من قضاء الوقت في الجلوس خلال النهار يرتبط بتراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن لديهم، فضلا عن وجود المزيد من الدهون حول الكبد، وذكروا أن هذا الرابط كان واضحا بالنسبة لأولئك المشاركين الذين لم يقوموا بـ 150 دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة أسبوعيا.

وأضافوا أن الذين يقضون قدرا كبيرا من الوقت جالسين، لديهم مستويات أعلى من "الدهون الحشوية" في منطقة البطن والحوض، وهي دهون غير مرئية توجد حول أعضاء الجسم، بالإضافة إلى الدهون الحشوية الملتفة حول الكبد والبنكرياس والكلى.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة، الدكتور جو هنسون "نعلم أن قضاء فترات طويلة في الجلوس أمر غير صحي، وهو عامل خطر للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب".

ويقول الخبراء إن الذين يعانون من زيادة الوزن يمكن أن تتراكم لديهم بعض الدهون الخطرة حول الكبد والبنكرياس والكلى.

تقرؤون أيضا
شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018 السّاعة 18:41
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجحت وحدات الحرس الوطني بشط مريم من ولاية سوسة بالتنسيق مع وحدات الحرس...
المزيد >>
لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018 السّاعة 18:28
افاد لطفي الزاهي رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي للنادي الإفريقي أن "تعديل النظام الأساسي...
المزيد >>
ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018 السّاعة 18:17
تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الألماني، إلى أن 4 دول عربية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في عام...
المزيد >>
عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين ان قاضي التحقيق بمحكمة منوبة اصدر اليوم حكما بعدم سماع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة... "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام! رونالدينيو ينهي مشواره مع كرة القدم اغتيال الداعية السعودي التويجري في غينيا بالرصاص بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم...
﻿