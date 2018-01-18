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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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يوم 20 جانفي: جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء
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الأولى
يوم 20 جانفي: جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء
18 جانفي 2018 | 13:44

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس عقد جلسة عامة يوم السبت 20 جانفي الجاري لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كــــــلّ من وزير الشـؤون الدينية احمد عظوم ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين.

كما قرّر وفق ما صرح به المكلف بالإتصال بمجلس نواب الشعب محمّد بن صوف اثر اجتماع مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم يوم الثلاثاء 23 جانفي الجاري يخصص جدول اعمالها للنظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات وفي الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وفي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (إتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة.

وتمت وفق بن صوف إحالة مشروع قانون وارد من الحكومة الى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يتعلق بالموافقة على بروتوكول الإتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء مراعاة لإنضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الاوروبي عدد 02/2018 ومشروع اخر الى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يتعلق بالمؤسسات الناشئة .

وأضاف أنه تمّ النظر في ترتيب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مجلس نواب الشعب يوم 1 فيفري المقبل والتداول في برنامج الجلسة العامة الممتازة بالإضافة الى مناقشة قرار فتح الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية والذي سيصدر الاسبوع القادم .كما تم الاتفاق على تعيين النائب العجمي الوريمي ممثلا لمجلس نواب الشعب لدى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة(التابعة لوزارة التربية).

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الأولى
يوم 20 جانفي: جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء
18 جانفي 2018 | 13:44

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس عقد جلسة عامة يوم السبت 20 جانفي الجاري لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كــــــلّ من وزير الشـؤون الدينية احمد عظوم ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين.

كما قرّر وفق ما صرح به المكلف بالإتصال بمجلس نواب الشعب محمّد بن صوف اثر اجتماع مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم يوم الثلاثاء 23 جانفي الجاري يخصص جدول اعمالها للنظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات وفي الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وفي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (إتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة.

وتمت وفق بن صوف إحالة مشروع قانون وارد من الحكومة الى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يتعلق بالموافقة على بروتوكول الإتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء مراعاة لإنضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الاوروبي عدد 02/2018 ومشروع اخر الى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يتعلق بالمؤسسات الناشئة .

وأضاف أنه تمّ النظر في ترتيب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مجلس نواب الشعب يوم 1 فيفري المقبل والتداول في برنامج الجلسة العامة الممتازة بالإضافة الى مناقشة قرار فتح الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية والذي سيصدر الاسبوع القادم .كما تم الاتفاق على تعيين النائب العجمي الوريمي ممثلا لمجلس نواب الشعب لدى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة(التابعة لوزارة التربية).

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18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
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