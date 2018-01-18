يوم 20 جانفي: جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء

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قرّر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس عقد جلسة عامة يوم السبت 20 جانفي الجاري لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كــــــلّ من وزير الشـؤون الدينية احمد عظوم ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين.
كما قرّر وفق ما صرح به المكلف بالإتصال بمجلس نواب الشعب محمّد بن صوف اثر اجتماع مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم يوم الثلاثاء 23 جانفي الجاري يخصص جدول اعمالها للنظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات وفي الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وفي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (إتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة.
وتمت وفق بن صوف إحالة مشروع قانون وارد من الحكومة الى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يتعلق بالموافقة على بروتوكول الإتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء مراعاة لإنضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الاوروبي عدد 02/2018 ومشروع اخر الى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يتعلق بالمؤسسات الناشئة .
وأضاف أنه تمّ النظر في ترتيب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مجلس نواب الشعب يوم 1 فيفري المقبل والتداول في برنامج الجلسة العامة الممتازة بالإضافة الى مناقشة قرار فتح الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية والذي سيصدر الاسبوع القادم .كما تم الاتفاق على تعيين النائب العجمي الوريمي ممثلا لمجلس نواب الشعب لدى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة(التابعة لوزارة التربية).
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس عقد جلسة عامة يوم السبت 20 جانفي الجاري لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كــــــلّ من وزير الشـؤون الدينية احمد عظوم ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين.
كما قرّر وفق ما صرح به المكلف بالإتصال بمجلس نواب الشعب محمّد بن صوف اثر اجتماع مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم يوم الثلاثاء 23 جانفي الجاري يخصص جدول اعمالها للنظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات وفي الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وفي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (إتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة.
وتمت وفق بن صوف إحالة مشروع قانون وارد من الحكومة الى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يتعلق بالموافقة على بروتوكول الإتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء مراعاة لإنضمام بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الاوروبي عدد 02/2018 ومشروع اخر الى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يتعلق بالمؤسسات الناشئة .
وأضاف أنه تمّ النظر في ترتيب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مجلس نواب الشعب يوم 1 فيفري المقبل والتداول في برنامج الجلسة العامة الممتازة بالإضافة الى مناقشة قرار فتح الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية والذي سيصدر الاسبوع القادم .كما تم الاتفاق على تعيين النائب العجمي الوريمي ممثلا لمجلس نواب الشعب لدى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة(التابعة لوزارة التربية).
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018