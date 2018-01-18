تطاوين: شركة بترولية تطرد 3 عمال تم إنتدابهم بموجب اتفاق الكامور‎

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

قامت شركة بترولية منتصبة بحقل نوارة بصحراء تطاوين، خلال هذا الاسبوع، بطرد 3 عمال من معتصمي الكامور بطريقة تعسفية بعد تم انتدابهم في أول دفعة خلال سبتمبر الماضي بعد امضاء اتفاق الكامور. وقد اثار هذا التصرف غضب العملة المطرودين الذين نددوا بهذه العملية التي اعتبروها خرقا لاتفاق الكامور وعدم التزام بالوعود.

وطالبوا، في تصريح ل"الشروق اون لاين"، بالكشف عن أسباب طردهم دون سابق اعلان، حيث ان الشركة لم تعلمهم بهذا القرار المفاجئ لهم.

وفي هذا السياق، طالبوا بالتدخل السريع للسلطات الجهوية ووضع حدد لهذه الانتهاكات في حقهم، مشيرين الى انهم قاموا بمراسلة والي الجهة ونواب الجهة. كما تحولوا الى تفقدية الشغل التي وعدتهم بالتحرك خاصة بعد ان اكتشفوا انهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية، وفق ما ينص عليه عقد العمل.