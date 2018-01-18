سيدي بوزيد: الاولمبيك يتعاقد مع المهاجم ايمن اللافي لمدة موسمين

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

تعاقد رسميا نادي اولمبيك سيدي بوزيد مع المهاجم ايمن اللافي لمدة موسمين على سبيل الانتقال الحر قادم من اتحاد بن قردان وسبق له ان لعب في النادي الافريقي، وكانت له تجربة مع المنتخب الاولمبي.