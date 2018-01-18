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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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سيدي بوزيد: الاولمبيك يتعاقد مع المهاجم ايمن اللافي لمدة موسمين
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الرياضة
سيدي بوزيد: الاولمبيك يتعاقد مع المهاجم ايمن اللافي لمدة موسمين
18 جانفي 2018 | 13:38

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

تعاقد رسميا نادي اولمبيك سيدي بوزيد مع المهاجم ايمن اللافي لمدة موسمين على سبيل الانتقال الحر قادم من اتحاد بن قردان وسبق له ان لعب في النادي الافريقي، وكانت له تجربة مع المنتخب الاولمبي. 

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الرياضة
سيدي بوزيد: الاولمبيك يتعاقد مع المهاجم ايمن اللافي لمدة موسمين
18 جانفي 2018 | 13:38

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

تعاقد رسميا نادي اولمبيك سيدي بوزيد مع المهاجم ايمن اللافي لمدة موسمين على سبيل الانتقال الحر قادم من اتحاد بن قردان وسبق له ان لعب في النادي الافريقي، وكانت له تجربة مع المنتخب الاولمبي. 

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
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