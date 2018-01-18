سيدي بوزيد: 863 الف دينار لجبر اضرار صغار الفلاحين

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

بعد الجلسة التي انقعدت بالولاية للنظر في جبر اضرار فلاحي المكناسي والرقاب والمزونة الناجمة عن عاصفة 12 دسيمبر 2014 وعملا بتوصيات المجلس الوزاري المضيق ليوم 13 نوفمبر 2017 تمت الموافقة على جبر اضرار 377 متضررا من صغار الفلاحين بقيمة 863 الف دينار أي بنسبة 30 %من قيمة الضرر لكل فلاح. هذا ما اكدته رئيسة قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مفيدة قادري.