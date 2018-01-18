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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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سيدي بوزيد: 863 الف دينار لجبر اضرار صغار الفلاحين
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الأولى
سيدي بوزيد: 863 الف دينار لجبر اضرار صغار الفلاحين
18 جانفي 2018 | 13:32

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

بعد الجلسة التي انقعدت بالولاية للنظر في جبر اضرار فلاحي المكناسي والرقاب والمزونة الناجمة عن عاصفة 12 دسيمبر 2014 وعملا بتوصيات المجلس الوزاري المضيق ليوم 13 نوفمبر 2017 تمت الموافقة على جبر اضرار 377 متضررا من صغار الفلاحين  بقيمة 863 الف دينار أي بنسبة 30 %من قيمة الضرر لكل فلاح. هذا ما اكدته رئيسة قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مفيدة قادري.

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سيدي بوزيد: 863 الف دينار لجبر اضرار صغار الفلاحين
18 جانفي 2018 | 13:32

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

بعد الجلسة التي انقعدت بالولاية للنظر في جبر اضرار فلاحي المكناسي والرقاب والمزونة الناجمة عن عاصفة 12 دسيمبر 2014 وعملا بتوصيات المجلس الوزاري المضيق ليوم 13 نوفمبر 2017 تمت الموافقة على جبر اضرار 377 متضررا من صغار الفلاحين  بقيمة 863 الف دينار أي بنسبة 30 %من قيمة الضرر لكل فلاح. هذا ما اكدته رئيسة قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مفيدة قادري.

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ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
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عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين ان قاضي التحقيق بمحكمة منوبة اصدر اليوم حكما بعدم سماع...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
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