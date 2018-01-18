الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 18 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة: المعطلون يخرجون في مسيرة ويعرضون شهاداتهم للبيع
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة... "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام! رونالدينيو ينهي مشواره مع كرة القدم اغتيال الداعية السعودي التويجري في غينيا بالرصاص بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم...
الأولى
جندوبة: المعطلون يخرجون في مسيرة ويعرضون شهاداتهم للبيع
18 جانفي 2018 | 13:22

جندوبة – الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني

احتجاجا على ما يعيشونه من بطالة وسوء احوال وتهميش نفذ اليوم الخميس 18 جانفي 2018 المعطلون عن العمل من اصحاب الشهادات بجندوبة وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جندوبة ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بمدينة جندوبة.

المحتجون عرضوا شهاداتهم للبيع ورفعوا شعارات تطالب بحقهم في التشغيل والعيش الكريم وطالبوا بالقطع مع كل اساليب التشغيل الهشة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وهو ما انعكس سلبا على وضعهم المادي والاجتماعي والنفسي حسب تعبيرهم وهو ما زاد في عدد المعطلين بالبلاد عامة وبجهة جندوبة على وجه الخصوص.

تقرؤون أيضا
شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018 السّاعة 18:41
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجحت وحدات الحرس الوطني بشط مريم من ولاية سوسة بالتنسيق مع وحدات الحرس...
المزيد >>
لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018 السّاعة 18:28
افاد لطفي الزاهي رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي للنادي الإفريقي أن "تعديل النظام الأساسي...
المزيد >>
ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018 السّاعة 18:17
تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الألماني، إلى أن 4 دول عربية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في عام...
المزيد >>
عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين ان قاضي التحقيق بمحكمة منوبة اصدر اليوم حكما بعدم سماع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
جندوبة: المعطلون يخرجون في مسيرة ويعرضون شهاداتهم للبيع
18 جانفي 2018 | 13:22

جندوبة – الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني

احتجاجا على ما يعيشونه من بطالة وسوء احوال وتهميش نفذ اليوم الخميس 18 جانفي 2018 المعطلون عن العمل من اصحاب الشهادات بجندوبة وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جندوبة ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بمدينة جندوبة.

المحتجون عرضوا شهاداتهم للبيع ورفعوا شعارات تطالب بحقهم في التشغيل والعيش الكريم وطالبوا بالقطع مع كل اساليب التشغيل الهشة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وهو ما انعكس سلبا على وضعهم المادي والاجتماعي والنفسي حسب تعبيرهم وهو ما زاد في عدد المعطلين بالبلاد عامة وبجهة جندوبة على وجه الخصوص.

تقرؤون أيضا
شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018 السّاعة 18:41
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجحت وحدات الحرس الوطني بشط مريم من ولاية سوسة بالتنسيق مع وحدات الحرس...
المزيد >>
لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018 السّاعة 18:28
افاد لطفي الزاهي رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي للنادي الإفريقي أن "تعديل النظام الأساسي...
المزيد >>
ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018 السّاعة 18:17
تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الألماني، إلى أن 4 دول عربية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في عام...
المزيد >>
عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين ان قاضي التحقيق بمحكمة منوبة اصدر اليوم حكما بعدم سماع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة... "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام! رونالدينيو ينهي مشواره مع كرة القدم اغتيال الداعية السعودي التويجري في غينيا بالرصاص بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم...
﻿