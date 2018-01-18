جندوبة: المعطلون يخرجون في مسيرة ويعرضون شهاداتهم للبيع

جندوبة – الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني

احتجاجا على ما يعيشونه من بطالة وسوء احوال وتهميش نفذ اليوم الخميس 18 جانفي 2018 المعطلون عن العمل من اصحاب الشهادات بجندوبة وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جندوبة ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بمدينة جندوبة.

المحتجون عرضوا شهاداتهم للبيع ورفعوا شعارات تطالب بحقهم في التشغيل والعيش الكريم وطالبوا بالقطع مع كل اساليب التشغيل الهشة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وهو ما انعكس سلبا على وضعهم المادي والاجتماعي والنفسي حسب تعبيرهم وهو ما زاد في عدد المعطلين بالبلاد عامة وبجهة جندوبة على وجه الخصوص.