جندوبة: المعطلون يخرجون في مسيرة ويعرضون شهاداتهم للبيع

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جندوبة – الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني
احتجاجا على ما يعيشونه من بطالة وسوء احوال وتهميش نفذ اليوم الخميس 18 جانفي 2018 المعطلون عن العمل من اصحاب الشهادات بجندوبة وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جندوبة ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بمدينة جندوبة.
المحتجون عرضوا شهاداتهم للبيع ورفعوا شعارات تطالب بحقهم في التشغيل والعيش الكريم وطالبوا بالقطع مع كل اساليب التشغيل الهشة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وهو ما انعكس سلبا على وضعهم المادي والاجتماعي والنفسي حسب تعبيرهم وهو ما زاد في عدد المعطلين بالبلاد عامة وبجهة جندوبة على وجه الخصوص.
جندوبة – الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني
احتجاجا على ما يعيشونه من بطالة وسوء احوال وتهميش نفذ اليوم الخميس 18 جانفي 2018 المعطلون عن العمل من اصحاب الشهادات بجندوبة وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جندوبة ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بمدينة جندوبة.
المحتجون عرضوا شهاداتهم للبيع ورفعوا شعارات تطالب بحقهم في التشغيل والعيش الكريم وطالبوا بالقطع مع كل اساليب التشغيل الهشة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وهو ما انعكس سلبا على وضعهم المادي والاجتماعي والنفسي حسب تعبيرهم وهو ما زاد في عدد المعطلين بالبلاد عامة وبجهة جندوبة على وجه الخصوص.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018