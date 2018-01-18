دائرة الاتهام تتخلى عن ملف سمير الوافي لفائدة الدائرة المختصة ‎

فاطمة بن عبد الله الكرّاي

القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...