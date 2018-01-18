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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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المسرحي حسام الغريبي في السٌجن!
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الأولى
المسرحي حسام الغريبي في السٌجن!
18 جانفي 2018 | 12:52

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب

بدأ اليوم حسام الغريبي الكاتب العام للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان مغامرة مسرحية جديدة في سجن سيدي حمد بالقيروان في إطار أنتاج عمل جديد للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان. وهذا العمل الثاني الذي ينتج في السٌجن بعد مسرحية وجيعة التي أخرجها محمد أمين الزواري في برج الرومي في بنزرت بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت.

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الأولى
المسرحي حسام الغريبي في السٌجن!
18 جانفي 2018 | 12:52

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب

بدأ اليوم حسام الغريبي الكاتب العام للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان مغامرة مسرحية جديدة في سجن سيدي حمد بالقيروان في إطار أنتاج عمل جديد للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان. وهذا العمل الثاني الذي ينتج في السٌجن بعد مسرحية وجيعة التي أخرجها محمد أمين الزواري في برج الرومي في بنزرت بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت.

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عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين ان قاضي التحقيق بمحكمة منوبة اصدر اليوم حكما بعدم سماع...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
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