المسرحي حسام الغريبي في السٌجن!

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب

بدأ اليوم حسام الغريبي الكاتب العام للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان مغامرة مسرحية جديدة في سجن سيدي حمد بالقيروان في إطار أنتاج عمل جديد للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان. وهذا العمل الثاني الذي ينتج في السٌجن بعد مسرحية وجيعة التي أخرجها محمد أمين الزواري في برج الرومي في بنزرت بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت.