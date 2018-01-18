أعوان وعمّال شركة "ستيب" يغلقون الطريق الرابطة بين سوسة والقيروان

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عمد أعوان وعمّال الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية (ستيب) بمساكن من ولاية سوسة، صباح اليوم الخميس، إلى إشعال الاطارات المطاطية وقطع الطريق الرابطة بين سوسة والقيروان، وذلك على خلفية الأزمة المالية والاجتماعية التي تعيشها الشركة وكرد فعل على ما اعتبروه انسداد الأفق بسبب حجب أجور العمال منذ أكثر من 8 اشهر، وفق ما ذكره الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة "ستيب" رضا ساسي.
وأكد ساسي، في تصريح لـ(وات)، أن النقابة الأساسية لشركة ستيب، وإن كانت ضد الأساليب الغير الشرعية في تنفيذ الاحتجاجات ومع تسبيق الوسائل السلمية في المطالبة بالحقوق، الا انها تتفهم رد فعل العمال الذين نفذ صبرهم وأصبحوا يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية في ظل تواصل تجاهل الدولة ولامبالاتها إزاء توقف نشاط المؤسسة وتفاقم أزمتها المالية، وفق تعبيره.
وأضاف أن أسباب احتجاجات عمال "ستيب" تعود كذلك الى تراجع الإدارة العامة للشركة عن التزاماتها السابقة وتنكرها لفحوى محضر الاتفاق الموقع في 20 نوفمبر 2017 والذي تمت بمقتضاه إعادة تشغيل المصنع.
صورة من الارشيف
عمد أعوان وعمّال الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية (ستيب) بمساكن من ولاية سوسة، صباح اليوم الخميس، إلى إشعال الاطارات المطاطية وقطع الطريق الرابطة بين سوسة والقيروان، وذلك على خلفية الأزمة المالية والاجتماعية التي تعيشها الشركة وكرد فعل على ما اعتبروه انسداد الأفق بسبب حجب أجور العمال منذ أكثر من 8 اشهر، وفق ما ذكره الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة "ستيب" رضا ساسي.
وأكد ساسي، في تصريح لـ(وات)، أن النقابة الأساسية لشركة ستيب، وإن كانت ضد الأساليب الغير الشرعية في تنفيذ الاحتجاجات ومع تسبيق الوسائل السلمية في المطالبة بالحقوق، الا انها تتفهم رد فعل العمال الذين نفذ صبرهم وأصبحوا يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية في ظل تواصل تجاهل الدولة ولامبالاتها إزاء توقف نشاط المؤسسة وتفاقم أزمتها المالية، وفق تعبيره.
وأضاف أن أسباب احتجاجات عمال "ستيب" تعود كذلك الى تراجع الإدارة العامة للشركة عن التزاماتها السابقة وتنكرها لفحوى محضر الاتفاق الموقع في 20 نوفمبر 2017 والذي تمت بمقتضاه إعادة تشغيل المصنع.
صورة من الارشيف
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018