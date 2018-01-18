انخفاض كبير في عدد القتلى جراء الأعمال الإرهابية بالعراق وسوريا

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ذكر تقرير نشره "مركز جينز لأبحاث الارهاب والتمرد" البريطاني أن العراق وسوريا شهدا العام الماضي انخفاضا هائلا في عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء أعمال "إرهابية". وحسب التقرير فإنه على الرغم من العنف المستمر في كلا البلدين، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى جراء هجمات تشنها تنظيمات على غرار تنظيم (داعش) الارهابي.
ففي العراق قتل 3378 شخصا في هجمات مسلحين عام 2017 مقابل 8437 قتيل عام 2016، أي بإنخفاض بمعدل 60 في المائة، وفق مركز جينز. وفي سوريا كان هناك انخفاض بلغ 44 في المائة، إذ قتل 3641 شخصا في "عمليات ارهاب وتمرد" عام 2017 مقابل 6477 قتيل في العام الذي سبقه.
ولا يشمل التقرير المقاتلين الذين قتلوا في الهجمات، ولا العدد الكبير من الناس الذين قتلوا في الغارات الجوية للقوات الحكومية كما هي الحال في بلد مثل سوريا.
وقام تنظيم (داعش) بقتل 6499 شخصا في هجمات العام الماضي، بانخفاض 40 في المائة مقارنة بعام 2016.
ذكر تقرير نشره "مركز جينز لأبحاث الارهاب والتمرد" البريطاني أن العراق وسوريا شهدا العام الماضي انخفاضا هائلا في عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء أعمال "إرهابية". وحسب التقرير فإنه على الرغم من العنف المستمر في كلا البلدين، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى جراء هجمات تشنها تنظيمات على غرار تنظيم (داعش) الارهابي.
ففي العراق قتل 3378 شخصا في هجمات مسلحين عام 2017 مقابل 8437 قتيل عام 2016، أي بإنخفاض بمعدل 60 في المائة، وفق مركز جينز. وفي سوريا كان هناك انخفاض بلغ 44 في المائة، إذ قتل 3641 شخصا في "عمليات ارهاب وتمرد" عام 2017 مقابل 6477 قتيل في العام الذي سبقه.
ولا يشمل التقرير المقاتلين الذين قتلوا في الهجمات، ولا العدد الكبير من الناس الذين قتلوا في الغارات الجوية للقوات الحكومية كما هي الحال في بلد مثل سوريا.
وقام تنظيم (داعش) بقتل 6499 شخصا في هجمات العام الماضي، بانخفاض 40 في المائة مقارنة بعام 2016.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018