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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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انخفاض كبير في عدد القتلى جراء الأعمال الإرهابية بالعراق وسوريا
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الأولى
انخفاض كبير في عدد القتلى جراء الأعمال الإرهابية بالعراق وسوريا
18 جانفي 2018 | 12:36

ذكر تقرير نشره "مركز جينز لأبحاث الارهاب والتمرد" البريطاني أن العراق وسوريا شهدا العام الماضي انخفاضا هائلا في عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء أعمال "إرهابية". وحسب التقرير فإنه على الرغم من العنف المستمر في كلا البلدين، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى جراء هجمات تشنها تنظيمات على غرار تنظيم (داعش) الارهابي.

ففي العراق قتل 3378 شخصا في هجمات مسلحين عام 2017 مقابل 8437 قتيل عام 2016، أي بإنخفاض بمعدل 60 في المائة، وفق مركز جينز. وفي سوريا كان هناك انخفاض بلغ 44 في المائة، إذ قتل 3641 شخصا في "عمليات ارهاب وتمرد" عام 2017 مقابل 6477 قتيل في العام الذي سبقه.

ولا يشمل التقرير المقاتلين الذين قتلوا في الهجمات، ولا العدد الكبير من الناس الذين قتلوا في الغارات الجوية للقوات الحكومية كما هي الحال في بلد مثل سوريا.

وقام تنظيم (داعش) بقتل 6499 شخصا في هجمات العام الماضي، بانخفاض 40 في المائة مقارنة بعام 2016.

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الأولى
انخفاض كبير في عدد القتلى جراء الأعمال الإرهابية بالعراق وسوريا
18 جانفي 2018 | 12:36

ذكر تقرير نشره "مركز جينز لأبحاث الارهاب والتمرد" البريطاني أن العراق وسوريا شهدا العام الماضي انخفاضا هائلا في عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء أعمال "إرهابية". وحسب التقرير فإنه على الرغم من العنف المستمر في كلا البلدين، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى جراء هجمات تشنها تنظيمات على غرار تنظيم (داعش) الارهابي.

ففي العراق قتل 3378 شخصا في هجمات مسلحين عام 2017 مقابل 8437 قتيل عام 2016، أي بإنخفاض بمعدل 60 في المائة، وفق مركز جينز. وفي سوريا كان هناك انخفاض بلغ 44 في المائة، إذ قتل 3641 شخصا في "عمليات ارهاب وتمرد" عام 2017 مقابل 6477 قتيل في العام الذي سبقه.

ولا يشمل التقرير المقاتلين الذين قتلوا في الهجمات، ولا العدد الكبير من الناس الذين قتلوا في الغارات الجوية للقوات الحكومية كما هي الحال في بلد مثل سوريا.

وقام تنظيم (داعش) بقتل 6499 شخصا في هجمات العام الماضي، بانخفاض 40 في المائة مقارنة بعام 2016.

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
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