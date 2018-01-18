قابس: إيقاف شخصين مورطين في تزوير عقود عمل بشركة البيئة

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقابس إثر كمين محكم، أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين وهما بصدد بيع عقود عمل مزوّرة بشركة البيئة والغراسة والبستنة، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، مصدر مسؤول من ادارة اقليم أمن قابس.

وأوضح نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الموقوفين قد تحيلا على مجموعة من الأشخاص ببيعهم عقودا مزوة، وقد تقدم 4 من بين المتضررين بشكايات بعد أن تفطنوا إلى أن العقود التي تحصلوا عليها، مقابل 2000 دينار للعقد الواحد، وهمية، مضيفا أن الأبحاث جارية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التدليس والتحيّل.

يشار إلى أن ولاية قابس شهدت في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية طالب خلالها العشرات من الشباب بالتشغيل في شركة البيئة والغراسة والبستنة، وذلك على خلفية رواج أخبار تفيد بوجود عقود تشغيل صلب هذه الشركة، وهو ما نفته ولاية قابس نفيا قاطعا في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، مؤكدة أنه لا أساس لهذه الأخبار من الصحة وان الغاية منها إثارة البلبلة.