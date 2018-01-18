قابس: إيقاف شخصين مورطين في تزوير عقود عمل بشركة البيئة

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تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقابس إثر كمين محكم، أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين وهما بصدد بيع عقود عمل مزوّرة بشركة البيئة والغراسة والبستنة، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، مصدر مسؤول من ادارة اقليم أمن قابس.
وأوضح نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الموقوفين قد تحيلا على مجموعة من الأشخاص ببيعهم عقودا مزوة، وقد تقدم 4 من بين المتضررين بشكايات بعد أن تفطنوا إلى أن العقود التي تحصلوا عليها، مقابل 2000 دينار للعقد الواحد، وهمية، مضيفا أن الأبحاث جارية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التدليس والتحيّل.
يشار إلى أن ولاية قابس شهدت في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية طالب خلالها العشرات من الشباب بالتشغيل في شركة البيئة والغراسة والبستنة، وذلك على خلفية رواج أخبار تفيد بوجود عقود تشغيل صلب هذه الشركة، وهو ما نفته ولاية قابس نفيا قاطعا في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، مؤكدة أنه لا أساس لهذه الأخبار من الصحة وان الغاية منها إثارة البلبلة.
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقابس إثر كمين محكم، أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين وهما بصدد بيع عقود عمل مزوّرة بشركة البيئة والغراسة والبستنة، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، مصدر مسؤول من ادارة اقليم أمن قابس.
وأوضح نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الموقوفين قد تحيلا على مجموعة من الأشخاص ببيعهم عقودا مزوة، وقد تقدم 4 من بين المتضررين بشكايات بعد أن تفطنوا إلى أن العقود التي تحصلوا عليها، مقابل 2000 دينار للعقد الواحد، وهمية، مضيفا أن الأبحاث جارية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التدليس والتحيّل.
يشار إلى أن ولاية قابس شهدت في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية طالب خلالها العشرات من الشباب بالتشغيل في شركة البيئة والغراسة والبستنة، وذلك على خلفية رواج أخبار تفيد بوجود عقود تشغيل صلب هذه الشركة، وهو ما نفته ولاية قابس نفيا قاطعا في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، مؤكدة أنه لا أساس لهذه الأخبار من الصحة وان الغاية منها إثارة البلبلة.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018