صفاقس: استشارة جهوية حول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر"

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تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنظيم استشارة جهوية يوم الخميس المقبل 25 جانفي الجاري في صفاقس حول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر".
وتتمثل اهداف الاستشارة الجهوية، حسب بلاغ للوزارة، في تقديم أبواب مشروع القانون الأساسي لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، والتحاور في شأنها، بالإضافة إلى استعراض أهم الأسباب الداعية إلى تعديل الإطار القانوني وتعويض المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وستستعرض الاستشارة الجهوية التي ستليها تنظيم استشارة وطنية يوم 16 فيفري 2018 أهم المعايير الدولية وبعض التجارب المقارنة في مجال تنظيم حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، الى جانب التحاور حول أهم التصورات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون المعروض .
وستضمن ملاحظات المشاركين في هذه الاستشارة الجهوية من صحفيين عاملين في مجالي الصحافة المكتوبة والالكترونية في ورقة عمل للاستئناس بها عند صياغة النسخة المعدّلة للمشروع على ضوء مخرجات الاستشارة.
وسيتضمن برنامج الاستشارة الجهوية التي سيفتتحها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ،مداخلة حول "الرؤية المهنية لمشروع القانون" بالإضافة الى تقديم "قراءة نقدية في المنظومة القانونية الحالية لصحافة والنشر وسبل تطويرها" كما سيتم تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر ومن المنتظر ان تتضمن الاستشارة ايضا ورشة اولى حول "الأبواب المتعلقة بالجوانب الترتيبية لمشروع القانون اما الورشة الثانية فستتمحور حول" الأبواب المتعلقة بالمسؤولية والعقوبات" تليها تلاوة لتوصيات الاستشارة ومناقشتها.
تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنظيم استشارة جهوية يوم الخميس المقبل 25 جانفي الجاري في صفاقس حول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر".
وتتمثل اهداف الاستشارة الجهوية، حسب بلاغ للوزارة، في تقديم أبواب مشروع القانون الأساسي لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، والتحاور في شأنها، بالإضافة إلى استعراض أهم الأسباب الداعية إلى تعديل الإطار القانوني وتعويض المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وستستعرض الاستشارة الجهوية التي ستليها تنظيم استشارة وطنية يوم 16 فيفري 2018 أهم المعايير الدولية وبعض التجارب المقارنة في مجال تنظيم حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، الى جانب التحاور حول أهم التصورات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون المعروض .
وستضمن ملاحظات المشاركين في هذه الاستشارة الجهوية من صحفيين عاملين في مجالي الصحافة المكتوبة والالكترونية في ورقة عمل للاستئناس بها عند صياغة النسخة المعدّلة للمشروع على ضوء مخرجات الاستشارة.
وسيتضمن برنامج الاستشارة الجهوية التي سيفتتحها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ،مداخلة حول "الرؤية المهنية لمشروع القانون" بالإضافة الى تقديم "قراءة نقدية في المنظومة القانونية الحالية لصحافة والنشر وسبل تطويرها" كما سيتم تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر ومن المنتظر ان تتضمن الاستشارة ايضا ورشة اولى حول "الأبواب المتعلقة بالجوانب الترتيبية لمشروع القانون اما الورشة الثانية فستتمحور حول" الأبواب المتعلقة بالمسؤولية والعقوبات" تليها تلاوة لتوصيات الاستشارة ومناقشتها.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018