الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 18 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
صفاقس: استشارة جهوية حول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة... "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام! رونالدينيو ينهي مشواره مع كرة القدم اغتيال الداعية السعودي التويجري في غينيا بالرصاص بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم...
الأولى
صفاقس: استشارة جهوية حول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر"
18 جانفي 2018 | 12:26

تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنظيم استشارة جهوية يوم الخميس المقبل 25 جانفي الجاري في صفاقس حول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر".

وتتمثل اهداف الاستشارة الجهوية، حسب بلاغ للوزارة، في تقديم أبواب مشروع القانون الأساسي لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، والتحاور في شأنها، بالإضافة إلى استعراض أهم الأسباب الداعية إلى تعديل الإطار القانوني وتعويض المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وستستعرض الاستشارة الجهوية التي ستليها تنظيم استشارة وطنية يوم 16 فيفري 2018 أهم المعايير الدولية وبعض التجارب المقارنة في مجال تنظيم حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، الى جانب التحاور حول أهم التصورات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون المعروض .

وستضمن ملاحظات المشاركين في هذه الاستشارة الجهوية من صحفيين عاملين في مجالي الصحافة المكتوبة والالكترونية في ورقة عمل للاستئناس بها عند صياغة النسخة المعدّلة للمشروع على ضوء مخرجات الاستشارة.

وسيتضمن برنامج الاستشارة الجهوية التي سيفتتحها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ،مداخلة حول "الرؤية المهنية لمشروع القانون" بالإضافة الى  تقديم "قراءة نقدية في المنظومة القانونية الحالية لصحافة والنشر وسبل تطويرها" كما سيتم تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر ومن المنتظر ان تتضمن الاستشارة ايضا ورشة اولى حول "الأبواب المتعلقة بالجوانب الترتيبية لمشروع القانون اما الورشة الثانية فستتمحور حول" الأبواب المتعلقة بالمسؤولية والعقوبات" تليها تلاوة لتوصيات الاستشارة ومناقشتها.

تقرؤون أيضا
شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018 السّاعة 18:41
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجحت وحدات الحرس الوطني بشط مريم من ولاية سوسة بالتنسيق مع وحدات الحرس...
المزيد >>
لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018 السّاعة 18:28
افاد لطفي الزاهي رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي للنادي الإفريقي أن "تعديل النظام الأساسي...
المزيد >>
ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018 السّاعة 18:17
تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الألماني، إلى أن 4 دول عربية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في عام...
المزيد >>
عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين ان قاضي التحقيق بمحكمة منوبة اصدر اليوم حكما بعدم سماع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
صفاقس: استشارة جهوية حول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر"
18 جانفي 2018 | 12:26

تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنظيم استشارة جهوية يوم الخميس المقبل 25 جانفي الجاري في صفاقس حول "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر".

وتتمثل اهداف الاستشارة الجهوية، حسب بلاغ للوزارة، في تقديم أبواب مشروع القانون الأساسي لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، والتحاور في شأنها، بالإضافة إلى استعراض أهم الأسباب الداعية إلى تعديل الإطار القانوني وتعويض المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وستستعرض الاستشارة الجهوية التي ستليها تنظيم استشارة وطنية يوم 16 فيفري 2018 أهم المعايير الدولية وبعض التجارب المقارنة في مجال تنظيم حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، الى جانب التحاور حول أهم التصورات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون المعروض .

وستضمن ملاحظات المشاركين في هذه الاستشارة الجهوية من صحفيين عاملين في مجالي الصحافة المكتوبة والالكترونية في ورقة عمل للاستئناس بها عند صياغة النسخة المعدّلة للمشروع على ضوء مخرجات الاستشارة.

وسيتضمن برنامج الاستشارة الجهوية التي سيفتتحها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ،مداخلة حول "الرؤية المهنية لمشروع القانون" بالإضافة الى  تقديم "قراءة نقدية في المنظومة القانونية الحالية لصحافة والنشر وسبل تطويرها" كما سيتم تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر ومن المنتظر ان تتضمن الاستشارة ايضا ورشة اولى حول "الأبواب المتعلقة بالجوانب الترتيبية لمشروع القانون اما الورشة الثانية فستتمحور حول" الأبواب المتعلقة بالمسؤولية والعقوبات" تليها تلاوة لتوصيات الاستشارة ومناقشتها.

تقرؤون أيضا
شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018 السّاعة 18:41
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجحت وحدات الحرس الوطني بشط مريم من ولاية سوسة بالتنسيق مع وحدات الحرس...
المزيد >>
لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018 السّاعة 18:28
افاد لطفي الزاهي رئيس لجنة الهيكلة وإعادة صياغة القانون الأساسي للنادي الإفريقي أن "تعديل النظام الأساسي...
المزيد >>
ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018 السّاعة 18:17
تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الألماني، إلى أن 4 دول عربية من بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية في عام...
المزيد >>
عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018 السّاعة 18:03
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين ان قاضي التحقيق بمحكمة منوبة اصدر اليوم حكما بعدم سماع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
العين بالعين (...) والبادئ أظلم
القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الأول والقاضي بتعليق الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني انطلاقا من اتفاقيات أوسلو، يعدّ الردّ الصواب على ما أتته...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الإربعاء 17 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة... "عطسة" مزقت حلقه وأوقفته عن الكلام! رونالدينيو ينهي مشواره مع كرة القدم اغتيال الداعية السعودي التويجري في غينيا بالرصاص بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم...
﻿