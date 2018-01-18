منزل بورقيبة: عمال "ستيب" يغلقون الطريق الوطنية‎

الشروق اون لاين- حميدة محمودي

عمد عمال الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية "ستيب" منزل بورقيبة منذ قليل، إلى غلق على مستوى ساحة 14 جانفي وقاموا بإشعال العجلات المطاطية وذلك في حركة احتجاجية تصعيديه، وكردة فعل نتيجة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العمال و الضغوطات المادية والنفسية