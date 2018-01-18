النفيضة: يهددها بسلاح أبيض ويفتك منها مصوغها و10 آلاف دينار

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي

تعرضت امرأة صباح اليوم بمعتمدية النفيضة إلى عملية "براكاج" باستعمال سلاح أبيض، وتتمثل الواقعة في تحول شخص إلى منزل المتضررة بعد توجه زوجها للمدرسة لإيصال أطفاله وقدم نفسه على أنه عامل تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز سيتحصل على أرقام داخل العداد.

وبمجرد أن دخل إلى فناء المنزل عمد إلى إشهار سلاح أبيض في وجه صاحبته وطلب منها مصوغها ومبلغ مالي ناهز على 10 آلاف دينار فاضطرت إلى تمكينه من مطلبه قبل أن يلوذ بالفرار.

وقد اتصلت المتضررة بالوحدات الأمنية التي تحولت على عين المكان وشرعت في حملة تمشيط واسعة للبحث عن المظنون فيه كما تقدمت العائلة بشكاية في الغرض في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث في القضية.