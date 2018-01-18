منزل جميل: تفكيك خلية ارهابية متكونة من 3 انفار

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- بدر الدين عرعار

تمكنت الوحدات الأمنية ببنزرت بعد الرصد والمتابعة وجمعهم لمعلومات استخباراتية دقيقة فجر اليوم الخميس وبعد حصولهم على اذن قضائي من قبل السيد وكيل الجمهورية وعلى اثر مداهمة منزل كائن بمنزل جميل من القاء القبض على 3 عناصر في العقد الثالث من العمر اصيلي معتمدية سجنان يشتبه بانتمائهم الى تنظيم ارهابي هذا وقد تم تحويل كافة اطراف المجموعة على القطب القضائي لمواصلة البحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث من قبل السيد قاضي التحقيق المكلف بالبحث في القضايا الارهابية.