الملتقى الدولي لإتحاد الشغل حول القدس سيحمل رد على الموقف الامريكي حول القدس

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أفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الخميس أن الملتقى الدولي حول القدس الذي ينظمه الاتحاد يوم السبت 20 جانفي الجاري سيصدر في ختام أشغاله "بيان تونس التضامني مع الشعب الفلسطيني"، الذي سيحمل ردا على موقف الادارة الامريكية والرئيس ترامب بخصوص القدس.
وأضاف المباركي في تصريح لـ(وات) أن هذا البيان سيتضمن موقف مختلف الوفود النقابية العربية والدولية المشاركة في هذا الملتقى والمدافعة عن السلام والحق في الحرية وعن القدس مدينة لكل الديانات والحضارات وعاصمة لفلسطين، لافتا الى أن هذا الحضور النقابي والعمالي العربي والدولي في تونس يهدف إلى توجيه رسائل قوية إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك لنصرة القدس والقضية الفلسطنية.
ولفت المسؤول النقابي الى أن هذا اللقاء سيجمع عديد الوفود النقابية الشقيقة والصديقة على غرار نقابات الجزائر والمغرب وعمان والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعدد من أعضاء البرلمان الفلسطيني والاتحاد الدولي للنقابات والنقابات الفرنسية.
كما سيشهد هذا اللقاء مشاركة العديد من المنظمات الوطنية والجمعيات على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من الجمعيات الحقوقية الى جانب عديد المنظمات العربية والدولية وشخصيات سياسية فاعلة على نطاق عربي ودولي. يشلر الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن خلال احتفالاته بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيسه عن تنظيم هذا الملتقى الدولي الكبير لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
ويجدر التذكير بان الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان اعلن رسميا في ديسمبر الماضي اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة سبقتها إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية. وصوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الخميس أن الملتقى الدولي حول القدس الذي ينظمه الاتحاد يوم السبت 20 جانفي الجاري سيصدر في ختام أشغاله "بيان تونس التضامني مع الشعب الفلسطيني"، الذي سيحمل ردا على موقف الادارة الامريكية والرئيس ترامب بخصوص القدس.
وأضاف المباركي في تصريح لـ(وات) أن هذا البيان سيتضمن موقف مختلف الوفود النقابية العربية والدولية المشاركة في هذا الملتقى والمدافعة عن السلام والحق في الحرية وعن القدس مدينة لكل الديانات والحضارات وعاصمة لفلسطين، لافتا الى أن هذا الحضور النقابي والعمالي العربي والدولي في تونس يهدف إلى توجيه رسائل قوية إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك لنصرة القدس والقضية الفلسطنية.
ولفت المسؤول النقابي الى أن هذا اللقاء سيجمع عديد الوفود النقابية الشقيقة والصديقة على غرار نقابات الجزائر والمغرب وعمان والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعدد من أعضاء البرلمان الفلسطيني والاتحاد الدولي للنقابات والنقابات الفرنسية.
كما سيشهد هذا اللقاء مشاركة العديد من المنظمات الوطنية والجمعيات على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من الجمعيات الحقوقية الى جانب عديد المنظمات العربية والدولية وشخصيات سياسية فاعلة على نطاق عربي ودولي. يشلر الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن خلال احتفالاته بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيسه عن تنظيم هذا الملتقى الدولي الكبير لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
ويجدر التذكير بان الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان اعلن رسميا في ديسمبر الماضي اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة سبقتها إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية. وصوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018