رحيل الكاتب والروائي المصري صبري موسى بعد صراع مع المرض

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نعت وزارة الثقافة المصرية الكاتب والروائي صبري موسى الذي توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض. ووصفت الوزارة في بيان موسى بأنه "أحد أبرز كتاب القصة في مصر" معربة عن تعازيها لأسرة الراحل وأصدقائه ومحبيه.
ولد موسى عام 1932 في دمياط على ساحل البحر المتوسط ويعتبر من الأدباء المصريين الذين تركوا بصمة في مجالات أدبية عدة منها القصة القصيرة والرواية وأدب الرحلات وكتابة السيناريو السينمائي.
عمل في بداية حياته معلما للرسم قبل أن يمتهن الصحافة فالتحق بجريدة الجمهورية ومنها انتقل إلى مؤسسة روزاليوسف وكان أحد مؤسسي مجلة (صباح الخير) عام 1956.
بدأ كتابة القصة القصيرة بمجلات (الرسالة الجديدة) و(القصة) و(التحرير) و(روزاليوسف) وغيرها قبل أن يصدر مجموعته الأولى (القميص) عام 1958.
توالت بعد ذلك أعماله التي كان من أبرزها المجموعة القصصية (السيدة التي.. والرجل الذي لم!) ورواية (فساد الأمكنة) وكتب أدب الرحلات (حكايات صبري موسى) و(في البحيرات) و(في الصحراء).
نالت روايته (السيد من حقل السبانخ) تقديرا كبيرا باعتبارها من الأعمال الأدبية التي المبكرة التي خاضت بمجال الخيال العلمي.
كتب موسى السيناريو والحوار لأفلام من أبرزها (البوسطجي) و(قنديل أم هاشم) المأخوذين عن عملين أدبيين للكاتب يحيى حقي.
حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1974 ووسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام 1975 وجائزة الدولة للتفوق عام 1999 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2003.
نعت وزارة الثقافة المصرية الكاتب والروائي صبري موسى الذي توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض. ووصفت الوزارة في بيان موسى بأنه "أحد أبرز كتاب القصة في مصر" معربة عن تعازيها لأسرة الراحل وأصدقائه ومحبيه.
ولد موسى عام 1932 في دمياط على ساحل البحر المتوسط ويعتبر من الأدباء المصريين الذين تركوا بصمة في مجالات أدبية عدة منها القصة القصيرة والرواية وأدب الرحلات وكتابة السيناريو السينمائي.
عمل في بداية حياته معلما للرسم قبل أن يمتهن الصحافة فالتحق بجريدة الجمهورية ومنها انتقل إلى مؤسسة روزاليوسف وكان أحد مؤسسي مجلة (صباح الخير) عام 1956.
بدأ كتابة القصة القصيرة بمجلات (الرسالة الجديدة) و(القصة) و(التحرير) و(روزاليوسف) وغيرها قبل أن يصدر مجموعته الأولى (القميص) عام 1958.
توالت بعد ذلك أعماله التي كان من أبرزها المجموعة القصصية (السيدة التي.. والرجل الذي لم!) ورواية (فساد الأمكنة) وكتب أدب الرحلات (حكايات صبري موسى) و(في البحيرات) و(في الصحراء).
نالت روايته (السيد من حقل السبانخ) تقديرا كبيرا باعتبارها من الأعمال الأدبية التي المبكرة التي خاضت بمجال الخيال العلمي.
كتب موسى السيناريو والحوار لأفلام من أبرزها (البوسطجي) و(قنديل أم هاشم) المأخوذين عن عملين أدبيين للكاتب يحيى حقي.
حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1974 ووسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام 1975 وجائزة الدولة للتفوق عام 1999 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2003.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018