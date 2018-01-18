تطاوين: عودة الكهرباء لمعتمدية الذهيبة سيكون على الساعة الواحدة

قطعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صباح اليوم الخميس التيار الكهربائي عن معتمدية الذهيبة للقيام باشغال تتمثل في اضافة عمود كهربائي للشبكة من اجل ربط ثلاثة آبار سطحية بالتيار الكهربائي، وفق ما افاد به رئيس اقليم الشركة بتطاوين كريم المحظي (وات).

وأضاف المحظي ان "هذه الأشغال التي انطلقت على الساعة السابعة صباحا، من المنتظر ان لا تتعدى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم".

وتندرج اشغال كهربة الآبار الثلاثة من جملة 12 بئرا بحوالي 500 الف دينار، في إطار البرنامج الخصوصي للمناطق الحدودية البالغة جملة اعتماداتها مليون دينار ونصف، منها أيضا 500 الف دينار خصصت لإنجاز المركب التجاري الذي أنتهت اشغال بنائه بالكامل، وفق افادة معتمد ذهيبة راشد الحداد لـ(وات).