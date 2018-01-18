ياسين ابراهيم: مبدأ الوحدة الوطنية انتهى بالتحالف بين النهضة والنداء

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قال، ياسين ابراهيم، رئيس حزب آفاق تونس، ان مبدأ الوحدة الوطنية "إنتهى منذ مدة بالتحالف الإستراتيجي بين حركتي نداء تونس والنهضة ثم بإلتحاق الاتحاد الوطني الحر".
وأضاف، ياسين ابراهيم، في تصريح ل"برنامج الماتينال"، على اذاعة "شمس اف ام" أن "فكرة الوحدة الوطنية غير موجودة حزبيا خاصة مع وجود كتلتين كبيرتين في البرلمان تنسقان وتعملان معا ،اضافة الى ان التنسيق بين المنظمات والاحزاب السياسية والحكومة في ما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي خاصة في اعداد ميزانية الدولة غير موجود".
وعبر، في سياق متصل، عن تخوفه "من وضعية المالية العمومية في تونس" معتبرا أن "مستوى الكفاءة في ادارة الشأن الاقتصادي في تركيبة الحكومة الحالية هزيل"، وفق تعبيره.
وفي رده على الازمة داخل حزبه قال ياسين ابراهيم، ان "آفاق تونس كان مثالا للديمقراطية لكن بعض القياديين في الحزب خاصة بعض النواب قاموا بحملة مشخصنة ضده لأن مؤسسات الحزب اتخذت قرارات لم تعجبهم"، على حد قوله. كما، عبر، عن أمله في "أن يعود لأبناء الحزب الذين منحت لهم مسؤوليات العودة الى الخط السياسي للحزب" مؤكدا أن "المؤسسات تظل الركيزة الاساسية للاحزاب وأساس لبناء الديمقراطية داخل الاحزاب".
وأضاف قائلا "ياسين براهيم لن يدوم على رئاسة آفاق تونس مهما كانت التصورات وغير نادم من الذي حصل" مشيرا الى أن يجب احترام القرارت التي تتخذها مؤسسات الحزب من قبل القيادات.
قال، ياسين ابراهيم، رئيس حزب آفاق تونس، ان مبدأ الوحدة الوطنية "إنتهى منذ مدة بالتحالف الإستراتيجي بين حركتي نداء تونس والنهضة ثم بإلتحاق الاتحاد الوطني الحر".
وأضاف، ياسين ابراهيم، في تصريح ل"برنامج الماتينال"، على اذاعة "شمس اف ام" أن "فكرة الوحدة الوطنية غير موجودة حزبيا خاصة مع وجود كتلتين كبيرتين في البرلمان تنسقان وتعملان معا ،اضافة الى ان التنسيق بين المنظمات والاحزاب السياسية والحكومة في ما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي خاصة في اعداد ميزانية الدولة غير موجود".
وعبر، في سياق متصل، عن تخوفه "من وضعية المالية العمومية في تونس" معتبرا أن "مستوى الكفاءة في ادارة الشأن الاقتصادي في تركيبة الحكومة الحالية هزيل"، وفق تعبيره.
وفي رده على الازمة داخل حزبه قال ياسين ابراهيم، ان "آفاق تونس كان مثالا للديمقراطية لكن بعض القياديين في الحزب خاصة بعض النواب قاموا بحملة مشخصنة ضده لأن مؤسسات الحزب اتخذت قرارات لم تعجبهم"، على حد قوله. كما، عبر، عن أمله في "أن يعود لأبناء الحزب الذين منحت لهم مسؤوليات العودة الى الخط السياسي للحزب" مؤكدا أن "المؤسسات تظل الركيزة الاساسية للاحزاب وأساس لبناء الديمقراطية داخل الاحزاب".
وأضاف قائلا "ياسين براهيم لن يدوم على رئاسة آفاق تونس مهما كانت التصورات وغير نادم من الذي حصل" مشيرا الى أن يجب احترام القرارت التي تتخذها مؤسسات الحزب من قبل القيادات.
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018