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يوم الخميس 18 جانفي 2018
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حجز 745 كلغ من الكوكايين محشوة في الأناناس الطازج في البرتغال (فيديو)
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الأولى
حجز 745 كلغ من الكوكايين محشوة في الأناناس الطازج في البرتغال (فيديو)
18 جانفي 2018 | 11:32

قالت الشرطة في البرتغال واسبانيا إنها ضبطت مئات الكيلوغرامات من الكوكايين كانت مخبأة بعناية كبيرة داخل حبات الأناناس الطازج كما اعتقلت تسعة أشخاص ينتمون إلى عصابة تهرب المخدرات من أمريكا الجنوبية نحو أوروبا.

وذكرت الشرطة أن ضبط حاويات الشحن القادمة من بنما بميناء لشبونة في البرتغال جاء في إطار عملية تحقيق فتحته شرطة البلدين منذ أفريل المنصرم.

وبلغت كمية الكوكايين المحجوزة حوالي 745 كيلوغراما كانت مخبأة بعناية داخل حبات الأناناس الطازج. كما قامت الشرطة بتفتيش مختبر وحجز ما بداخله من مواد وتجهيزات تستعملها العصابة لقطع الكوكايين ومزجها بأدوية ومواد أخرى.

بلغت كمية الكوكايين المحجوزة حوالي 745 كيلوغراما كانت مخبأة بعناية داخل حبات الأناناس الطازج. كما قامت الشرطة بتفتيش مختبر وحجز ما بداخله من مواد وتجهيزات تستعملها العصابة لقطع الكوكايين ومزجها بأدوية ومواد أخرى.

وأوضحت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان صحفي ان مادة الكوكايين كانت موضوعة بطريقة اسطوانية بداخل فاكهة الأناناس وتم تغطيتها بالشمع الأصفر لتظهر كما لو أنها فاكهة حقيقية ثم وضع عليها قشر الأناناس.

وخلال حملة المداهمات التي قامت بها الشرطة في مدريد وبرشلونة وبنتو ونويفو بازتان تم العثور على مختبرات تضم مكابس هيدروليكية، وآلات تعبئة وتغليف، وأكثر من 400 آلاف يورو نقدا.

وعن أعضاء العصابة كشفت الشرطة عن أخويين من جنسية كولومبية يتزعمان هذه العصابة ويقومان بنقل عدة أنوع من المخدرات من أمريكا اللاتينية نحو أوروبا.

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الأولى
حجز 745 كلغ من الكوكايين محشوة في الأناناس الطازج في البرتغال (فيديو)
18 جانفي 2018 | 11:32

قالت الشرطة في البرتغال واسبانيا إنها ضبطت مئات الكيلوغرامات من الكوكايين كانت مخبأة بعناية كبيرة داخل حبات الأناناس الطازج كما اعتقلت تسعة أشخاص ينتمون إلى عصابة تهرب المخدرات من أمريكا الجنوبية نحو أوروبا.

وذكرت الشرطة أن ضبط حاويات الشحن القادمة من بنما بميناء لشبونة في البرتغال جاء في إطار عملية تحقيق فتحته شرطة البلدين منذ أفريل المنصرم.

وبلغت كمية الكوكايين المحجوزة حوالي 745 كيلوغراما كانت مخبأة بعناية داخل حبات الأناناس الطازج. كما قامت الشرطة بتفتيش مختبر وحجز ما بداخله من مواد وتجهيزات تستعملها العصابة لقطع الكوكايين ومزجها بأدوية ومواد أخرى.

بلغت كمية الكوكايين المحجوزة حوالي 745 كيلوغراما كانت مخبأة بعناية داخل حبات الأناناس الطازج. كما قامت الشرطة بتفتيش مختبر وحجز ما بداخله من مواد وتجهيزات تستعملها العصابة لقطع الكوكايين ومزجها بأدوية ومواد أخرى.

وأوضحت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان صحفي ان مادة الكوكايين كانت موضوعة بطريقة اسطوانية بداخل فاكهة الأناناس وتم تغطيتها بالشمع الأصفر لتظهر كما لو أنها فاكهة حقيقية ثم وضع عليها قشر الأناناس.

وخلال حملة المداهمات التي قامت بها الشرطة في مدريد وبرشلونة وبنتو ونويفو بازتان تم العثور على مختبرات تضم مكابس هيدروليكية، وآلات تعبئة وتغليف، وأكثر من 400 آلاف يورو نقدا.

وعن أعضاء العصابة كشفت الشرطة عن أخويين من جنسية كولومبية يتزعمان هذه العصابة ويقومان بنقل عدة أنوع من المخدرات من أمريكا اللاتينية نحو أوروبا.

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
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