حجز 745 كلغ من الكوكايين محشوة في الأناناس الطازج في البرتغال (فيديو)

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قالت الشرطة في البرتغال واسبانيا إنها ضبطت مئات الكيلوغرامات من الكوكايين كانت مخبأة بعناية كبيرة داخل حبات الأناناس الطازج كما اعتقلت تسعة أشخاص ينتمون إلى عصابة تهرب المخدرات من أمريكا الجنوبية نحو أوروبا.
وذكرت الشرطة أن ضبط حاويات الشحن القادمة من بنما بميناء لشبونة في البرتغال جاء في إطار عملية تحقيق فتحته شرطة البلدين منذ أفريل المنصرم.
وبلغت كمية الكوكايين المحجوزة حوالي 745 كيلوغراما كانت مخبأة بعناية داخل حبات الأناناس الطازج. كما قامت الشرطة بتفتيش مختبر وحجز ما بداخله من مواد وتجهيزات تستعملها العصابة لقطع الكوكايين ومزجها بأدوية ومواد أخرى.
بلغت كمية الكوكايين المحجوزة حوالي 745 كيلوغراما كانت مخبأة بعناية داخل حبات الأناناس الطازج. كما قامت الشرطة بتفتيش مختبر وحجز ما بداخله من مواد وتجهيزات تستعملها العصابة لقطع الكوكايين ومزجها بأدوية ومواد أخرى.
وأوضحت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان صحفي ان مادة الكوكايين كانت موضوعة بطريقة اسطوانية بداخل فاكهة الأناناس وتم تغطيتها بالشمع الأصفر لتظهر كما لو أنها فاكهة حقيقية ثم وضع عليها قشر الأناناس.
وخلال حملة المداهمات التي قامت بها الشرطة في مدريد وبرشلونة وبنتو ونويفو بازتان تم العثور على مختبرات تضم مكابس هيدروليكية، وآلات تعبئة وتغليف، وأكثر من 400 آلاف يورو نقدا.
وعن أعضاء العصابة كشفت الشرطة عن أخويين من جنسية كولومبية يتزعمان هذه العصابة ويقومان بنقل عدة أنوع من المخدرات من أمريكا اللاتينية نحو أوروبا.
Incautamos 745 kilos de cocaína oculta en... ¡piñas! procedentes de #sudamérica— Policía Nacional (@policia) 17 janvier 2018
Hay 9 narcos detenidos.https://t.co/GLSLSF8rQJ pic.twitter.com/uZKNrxv233
قالت الشرطة في البرتغال واسبانيا إنها ضبطت مئات الكيلوغرامات من الكوكايين كانت مخبأة بعناية كبيرة داخل حبات الأناناس الطازج كما اعتقلت تسعة أشخاص ينتمون إلى عصابة تهرب المخدرات من أمريكا الجنوبية نحو أوروبا.
وذكرت الشرطة أن ضبط حاويات الشحن القادمة من بنما بميناء لشبونة في البرتغال جاء في إطار عملية تحقيق فتحته شرطة البلدين منذ أفريل المنصرم.
وبلغت كمية الكوكايين المحجوزة حوالي 745 كيلوغراما كانت مخبأة بعناية داخل حبات الأناناس الطازج. كما قامت الشرطة بتفتيش مختبر وحجز ما بداخله من مواد وتجهيزات تستعملها العصابة لقطع الكوكايين ومزجها بأدوية ومواد أخرى.
بلغت كمية الكوكايين المحجوزة حوالي 745 كيلوغراما كانت مخبأة بعناية داخل حبات الأناناس الطازج. كما قامت الشرطة بتفتيش مختبر وحجز ما بداخله من مواد وتجهيزات تستعملها العصابة لقطع الكوكايين ومزجها بأدوية ومواد أخرى.
وأوضحت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان صحفي ان مادة الكوكايين كانت موضوعة بطريقة اسطوانية بداخل فاكهة الأناناس وتم تغطيتها بالشمع الأصفر لتظهر كما لو أنها فاكهة حقيقية ثم وضع عليها قشر الأناناس.
وخلال حملة المداهمات التي قامت بها الشرطة في مدريد وبرشلونة وبنتو ونويفو بازتان تم العثور على مختبرات تضم مكابس هيدروليكية، وآلات تعبئة وتغليف، وأكثر من 400 آلاف يورو نقدا.
وعن أعضاء العصابة كشفت الشرطة عن أخويين من جنسية كولومبية يتزعمان هذه العصابة ويقومان بنقل عدة أنوع من المخدرات من أمريكا اللاتينية نحو أوروبا.
Incautamos 745 kilos de cocaína oculta en... ¡piñas! procedentes de #sudamérica— Policía Nacional (@policia) 17 janvier 2018
Hay 9 narcos detenidos.https://t.co/GLSLSF8rQJ pic.twitter.com/uZKNrxv233
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018