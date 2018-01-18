صفاقس: القبض على شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار

قال بلاغ لوزارة الداخلية صدر منذ قليل إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس تمكنت يوم 17 جانفي 2018 من تفكيك شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار والإتجار فيها وألقت القبض على 05 أشخاص من بينهم امرأة أعمارهم تتراوح بين 30 و60 سنة قاطنين ولايتي قفصة وصفاقس وحجزت لديهم 147 قطعة نقدية اثرية، 30 قطعة من الأواني المنزلية الأثرية وقطع أثرية في شكل مجوهرات مقلدة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بكافة افراد الشبكة ومباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق للإتجار في الآثار والتحيل".