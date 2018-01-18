رئيس الهايكا: "استخلاص الخطايا المالية المسلطة على وسائل الاعلام من مشمولات وزارة المالية"

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، النوري اللجمي، أن إستخلاص الخطايا المالية التي يسلطها مجلس الهيئة على القنوات التلفزية والإذاعات في تونس إثر مخالفات ترتكبها، هي من مشمولات وزارة المالية مشيرا الى ان ايقاف أي برنامج له بعد بيداغوجي بالاساس.
ولاحظ اللجمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن القوانين الجاري بها العمل "تنص على وجوب مساندة مؤسسات الدولة للقرارات التي تتخذها "الهايكا" مضيفا أن هيئته تتولى إعلام وزارة المالية بكل قرارات تتخذها و التي تتضمن خطايا مالية في حق الإذاعات و التلفزات المخالفة حتى تقوم الوزارة المعنية "بالمتابعة واستخلاص تلك الخطايا لفائدة الدولة".
وبشأن قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بإيقاف بعض البرامج التلفزية او الاذاعية ومواصلة منتجي تلك البرامج تقديم برامج أخرى في نفس الفترة الزمنية وبنفس المضمون بمسميات مغايرة قال اللجمي "هذا الامر ليس حكرا على تونس وقرارات ايقاف البرامج التي نتخذها صلب مجلس "الهايكا" موجهة للمؤسسة الإعلامية و ليست للصحفي الذي لا نسلط عليه عقوبة"، حسب تعبيره.
وذكر اللجمي باكتفاء الهايكا في عديد الحالات بتوجيه لفت نظر في حالات التجاوز المرتكبة مشددا على "البعد التأطيري" الذي تقوم به "الهايكا" كهيئة تعديلية قائلا "الامر يتعلق بتركيز ثقافة تعديلية في النسيج السمعي البصري في تونس ونحن نشدد كثيرا على دور وسيلة الاعلام سواء السمعية أو البصرية ومسؤوليتها الاجتماعية ودورها التثقيفي وضرورة ابتعادها عن خطابات العنف و الكراهية".
ولاحظ ان هيئته "تساهم بقسط في توعية الإعلاميين و الصحفيين أنفسهم و مؤسساتهم بشكل يساعد على الارتقاء بمستوى ومضمون وسائل الإعلام بعيدا عن أية تدخلات أو إملاءات من الهايكا" مشيرا الى ان مضامين وبرمجة وسائل الاعلام السمعية و البصرية تفتقر في الوقت الحالي إلى برامج موجهة للاطفال وبرامج علمية ووثائقية .
وفي سياق متصل قال اللجمي ان الهايكا انتهت من اعداد تقرير حول خطاب العنف و الكراهية في وسائل الاعلام السمعية و البصرية في كل تنوعاته مضيفا انه تم انجاز التقرير، استنادا الى عينات تعود الى الفترة الممتدة من جانفي الى جوان 2015 وهي الفترة التي تتميز "بتركيز مؤسسات الدولة على غرار انطلاق البرلمان في عمله وبعد إجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية (اكتوبر وديسمبر 2014) ودخول الدستور الجديد حيز النفاذ".
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، النوري اللجمي، أن إستخلاص الخطايا المالية التي يسلطها مجلس الهيئة على القنوات التلفزية والإذاعات في تونس إثر مخالفات ترتكبها، هي من مشمولات وزارة المالية مشيرا الى ان ايقاف أي برنامج له بعد بيداغوجي بالاساس.
ولاحظ اللجمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن القوانين الجاري بها العمل "تنص على وجوب مساندة مؤسسات الدولة للقرارات التي تتخذها "الهايكا" مضيفا أن هيئته تتولى إعلام وزارة المالية بكل قرارات تتخذها و التي تتضمن خطايا مالية في حق الإذاعات و التلفزات المخالفة حتى تقوم الوزارة المعنية "بالمتابعة واستخلاص تلك الخطايا لفائدة الدولة".
وبشأن قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بإيقاف بعض البرامج التلفزية او الاذاعية ومواصلة منتجي تلك البرامج تقديم برامج أخرى في نفس الفترة الزمنية وبنفس المضمون بمسميات مغايرة قال اللجمي "هذا الامر ليس حكرا على تونس وقرارات ايقاف البرامج التي نتخذها صلب مجلس "الهايكا" موجهة للمؤسسة الإعلامية و ليست للصحفي الذي لا نسلط عليه عقوبة"، حسب تعبيره.
وذكر اللجمي باكتفاء الهايكا في عديد الحالات بتوجيه لفت نظر في حالات التجاوز المرتكبة مشددا على "البعد التأطيري" الذي تقوم به "الهايكا" كهيئة تعديلية قائلا "الامر يتعلق بتركيز ثقافة تعديلية في النسيج السمعي البصري في تونس ونحن نشدد كثيرا على دور وسيلة الاعلام سواء السمعية أو البصرية ومسؤوليتها الاجتماعية ودورها التثقيفي وضرورة ابتعادها عن خطابات العنف و الكراهية".
ولاحظ ان هيئته "تساهم بقسط في توعية الإعلاميين و الصحفيين أنفسهم و مؤسساتهم بشكل يساعد على الارتقاء بمستوى ومضمون وسائل الإعلام بعيدا عن أية تدخلات أو إملاءات من الهايكا" مشيرا الى ان مضامين وبرمجة وسائل الاعلام السمعية و البصرية تفتقر في الوقت الحالي إلى برامج موجهة للاطفال وبرامج علمية ووثائقية .
وفي سياق متصل قال اللجمي ان الهايكا انتهت من اعداد تقرير حول خطاب العنف و الكراهية في وسائل الاعلام السمعية و البصرية في كل تنوعاته مضيفا انه تم انجاز التقرير، استنادا الى عينات تعود الى الفترة الممتدة من جانفي الى جوان 2015 وهي الفترة التي تتميز "بتركيز مؤسسات الدولة على غرار انطلاق البرلمان في عمله وبعد إجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية (اكتوبر وديسمبر 2014) ودخول الدستور الجديد حيز النفاذ".
-
18:41شط مريم: استرجاع مسروق فاقت قيمته الــ80 مليونا
18 جانفي 2018
-
18:28لطفي الزاهي: تعديل النظام الأساسي للنادي الإفريقي سيتم على أساس الحوار والتوافق
18 جانفي 2018
-
18:17ست دول عربية بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية
18 جانفي 2018
-
18:03عدم سماع الدعوى في حق 21 شخصا من موقوفي احداث طبربة
18 جانفي 2018
-
17:44كرة اليد: الاصابة تبعد مروان مقايز عن الـ"كان"
18 جانفي 2018
-
-
17:23لجنة الطاقة ترجئ النظر في مشروع تمديد رخصة البحث عن المحروقات "برج الخضراء"
18 جانفي 2018
-
17:10دعوة المؤسسات التونسية للمشاركة بكثافة في مسابقة زويرخ الدولية لزيت الزيتون
18 جانفي 2018
-
17:01صفاقس: يجهز على زوجته بـ4 طعنات سكين ويسلم نفسه للأمن
18 جانفي 2018
-
16:43كأس العالم في روسيا... هدف لـ "داعش" الارهابي
18 جانفي 2018
-
16:22فوشانة: القبض على شخصين من أجل السرقة وتكوين عصابة
18 جانفي 2018
-
16:19الإسباني "جيرار بيكي" يمدد عقده مع نادي برشلونة حتى 2022
18 جانفي 2018
-
16:18برشلونة يكشف تفاصيل إصابة باولينيو
18 جانفي 2018
-
16:02إحياء ذكرى معركة الساحل
18 جانفي 2018
-
15:42الأمن يعلم حمة الهمامي بوجود تهديدات تستهدفه
18 جانفي 2018
-
15:27حادثة انهيار عمارة وسط سوسة: إحالة 3 أشخاص على المجلس الجناحي
18 جانفي 2018
-
15:17المؤبد للقرضاوي
18 جانفي 2018
-
15:00اتهام رئيس حكومة بريطاني أسبق باغتصاب الأطفال ورميهم في البحر
18 جانفي 2018
-
14:44هيومن رايتس: تونس استمرت في دورها الريادي في مجال حقوق المرأة
18 جانفي 2018
-
14:41بطولة امم افريقيا لكرة اليد: تونس تفوز على الكامرون 32-26
18 جانفي 2018